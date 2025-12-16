Jackson Hole Mountain Resort cumple 60 años, experiencias que puedes realizar

Jackson Hole Mountain Resort celebra 60 años de historia como uno de los destinos de montaña más reconocidos de Estados Unidos. Este aniversario no solo marca el paso del tiempo, también confirma la evolución constante de un complejo que ha construido su reputación a partir de vivencias, la conexión con la naturaleza y un fuerte sentido de comunidad.

Desde su apertura, Jackson Hole Mountain Resort desarrolló infraestructura pensada para distintos perfiles de viajero. Hoy ofrece más lifts, una mejor preparación de nieve y espacios renovados que elevan la experiencia tanto para quienes practican esquí y snowboard como para quienes buscan descanso y actividades al aire libre. Este nuevo capítulo invita a visitantes de distintas generaciones a formar parte de la celebración y a crear recuerdos en un entorno de alta montaña.

Ubicado en Teton Village, en Wyoming, Jackson Hole combina la presencia imponente de la cordillera de los Tetons con la cercanía a parques naturales como Grand Teton y Yellowstone. Esta localización permite integrar deporte, naturaleza y exploración en un solo viaje. El resort cuenta con pistas para principiantes, intermedios y expertos, lo que amplía el abanico de opciones para grupos con distintos niveles de experiencia.

¿Qué hacer en Jackson Hole?

Entre las actividades principales se encuentran el esquí alpino y el snowboard, con más de 4 mil pies verticales continuos y alrededor de 2 mil 500 acres de terreno esquiable. A esto se suman experiencias fuera de pista como caminatas con raquetas de nieve, recorridos panorámicos y observación de vida silvestre, una actividad frecuente en esta región durante el invierno.

Jackson Hole también ofrece alternativas para quienes prefieren un ritmo distinto. Los spas, centros de bienestar y alojamientos ski-in/ski-out permiten combinar jornadas activas con momentos de descanso. Cabañas, condominios y hoteles boutique forman parte de la oferta de hospedaje, muchos de ellos con vista directa a las montañas y acceso inmediato a las pistas.

La propuesta gastronómica complementa la estancia con restaurantes que priorizan productos locales y espacios pensados para el après-ski. Este ambiente mantiene la esencia del oeste americano, con un enfoque contemporáneo que resulta atractivo para viajeros internacionales.

En términos de conectividad, llegar a Jackson Hole desde México resulta cada vez más accesible. Existen rutas aéreas vía Denver, Dallas, Houston o Salt Lake City, con llegada directa al Aeropuerto de Jackson (JAC), el más cercano a un resort de esquí en Estados Unidos. Desde ahí, el traslado a Teton Village toma solo unos minutos.

A seis décadas de su fundación, Jackson Hole reafirma su compromiso con la comunidad y el entorno natural. El resort opera con energía verde y mantiene políticas orientadas a reducir su impacto ambiental.