¡Descubre! más de 15 experiencias para vivir el Día de Muertos 2026 en México: Civitatis

El Día de Muertos es una de las celebraciones que más viajeros atrae en México. Altares, flores de cempasúchil, visitas a panteones y tradiciones locales cambian de una región a otra, por lo que la temporada también se presta para conocer distintos destinos del país.

Para quienes buscan organizar un viaje durante estas fechas, Civitatis creó un sitio especial con más de 15 experiencias relacionadas con el Día de Muertos 2026. La selección incluye recorridos culturales, visitas guiadas y excursiones desde Ciudad de México.

Entre las opciones aparecen Teotihuacán, Guanajuato, Atlixco, Tlaquepaque y Coyoacán, cinco lugares donde la tradición adquiere características propias.

Teotihuacán: Día de Muertos entre pirámides y comunidades

Civitatis propone ver otra cara de Teotihuacán a través de un recorrido en bicicleta. Es por la zona arqueológica y pueblos de los alrededores, donde las familias colocan ofrendas y decoran tumbas con flores. El programa también contempla una comida típica.

Así, la visita no se concentra únicamente en las pirámides, sino que incorpora las costumbres de las comunidades cercanas.

Guanajuato: leyendas, panteón y momias

En Guanajuato, Civitatis combina teatro e historia. El recorrido privado pasa por el Panteón de Santa Paula y el Museo de las Momias. Actores caracterizados comparten relatos relacionados con personajes, acontecimientos y leyendas de la ciudad.

La propuesta permite vivir parte de la historia funeraria de Guanajuato dentro de un formato distinto al de una visita convencional.

Atlixco: 19 catrinas monumentales

Atlixco vuelve a colocar el Valle de Catrinas entre sus actividades de temporada.

En 2026, la exposición tendrá 19 figuras monumentales con referencias a dioses prehispánicos como Meztli, Tonatiuh, Tezcatlipoca y Mictlantecuhtli.

Civitatis ofrece una excursión de un día desde Ciudad de México que también pasa por Santa María Tonantzintla, San Francisco Acatepec y Cholula antes de llegar a Atlixco.

Tlaquepaque: altares, artesanías y memoria

En Jalisco, el recorrido por Tlaquepaque incluye el Centro Cultural El Refugio y la calle Independencia, donde se concentran galerías y comercios de artesanías.

Los visitantes conocen el significado de los elementos que forman parte de las ofrendas y las costumbres locales.

El 2 de noviembre, el tour incorpora una visita al Cementerio Municipal, donde los participantes dejan flores y una pequeña ofrenda en una tumba que no recibe visitas.

Coyoacán: catrinas y visita al Panteón de Xoco

Otra propuesta de Civitatis se concentra en Coyoacán, al sur de Ciudad de México.

La actividad comienza con maquillaje de catrina y una explicación sobre los altares. Después, el recorrido pasa por calles y plazas del barrio para escuchar relatos vinculados con su historia.

El itinerario también incluye el Panteón de Xoco, donde las tumbas decoradas muestran cómo las familias recuerdan a sus difuntos. Al final se ofrece una degustación de churros.

Con estas opciones, Civitatis apuesta por mostrar que el Día de Muertos no se vive de una sola forma. Cada destino suma rituales, historias y espacios que distintas comunidades mantienen esta tradición en México.