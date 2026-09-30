Si estás preparando tu boda… esto es para ti, One Times Square: ceremonias desde $600 dólares y hasta 75 invitados

One Times Square, el edificio que alberga la tradicional caída de la bola de Año Nuevo en Nueva York, incorporó una nueva experiencia para parejas que buscan casarse, renovar votos o celebrar una fecha especial en pleno Times Square.

La propuesta se llama One Times Square Weddings y ofrece ceremonias de entre 30 y 60 minutos en distintos espacios del edificio, con opciones de personalización y vistas hacia una de las zonas más transitadas de Manhattan.

Las reservaciones ya están disponibles para eventos de hasta 75 invitados y los precios parten desde $600 dólares.

¿Cómo son las bodas en One Times Square?

Las ceremonias pueden realizarse en varios puntos de One Times Square, cada uno con una ambientación diferente. El Eternal Room funciona como uno de los lugares centrales y cuenta con luz natural, además de acceso al vestíbulo del piso 15.

El Ruby Room incorpora cortinas y alfombra en tonos rojos, mientras que el Harmony Room ofrece vistas hacia Times Square, la Séptima Avenida y la Calle 42 a través de ventanales panorámicos.

Otra alternativa es el Bow Tie Balcony, en el piso 15, desde donde las parejas pueden celebrar por encima del movimiento habitual de Times Square.

¿Qué incluyen las ceremonias?

Los paquetes de One Times Square Weddings incluyen servicio de conserjería y oficiante.

Existen opciones adicionales, como arreglos florales, paquetes de fotografía, recuerdos de cristal Waterford relacionados con el tradicional baile de Año Nuevo y visitas al Skywalk de One Times Square.

Las parejas pueden sumar acceso a la experiencia del New Year’s Eve Ball, uno de los elementos más reconocibles del edificio. Backal Hospitality Group está a cargo.

One Times Square amplía sus experiencias durante todo el año

La nueva oferta de bodas forma parte de la transformación de One Times Square en un lugar con actividades durante diferentes temporadas del año. El edificio también cuenta con una atracción multisensorial de varios niveles con temática de dulces y referencias a Nueva York.

A esto se suma el One Times Square Skywalk, una vivencia que recorre la historia de Times Square y de la celebración de Año Nuevo. El trayecto termina en una plataforma de observación ubicada en el piso 19.

En la planta baja, INY Gifts ofrece recuerdos oficiales de Nueva York y productos de la marca One Times Square.

¿Cuánto cuesta casarse?

Las ceremonias tienen precios desde $600 dólares y pueden recibir hasta 75 personas, según la modalidad seleccionada. Las parejas interesadas pueden reservar directamente a través del sitio oficial de One Times Square.

Con esta nueva propuesta, el edificio suma bodas, pedidas de mano, renovaciones de votos y otras celebraciones a una oferta que ya incluye miradores, experiencias interactivas y uno de los escenarios más conocidos de Año Nuevo en Nueva York.