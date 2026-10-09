Si el terror es lo tuyo… Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood, ¡te espera!

¡Asi es! Las Halloween Horror Nights regresaron a Universal Studios Hollywood con una temporada que se extiende por 42 noches, del 3 de septiembre al 1 de noviembre de 2026, en fechas seleccionadas.

El evento comienza a las 19:00 horas, aunque existe acceso anticipado desde las 17:30 para algunas casas del terror y desde las 18:15 para el Terror Tram, con boleto o complemento específico.

Este año, la propuesta combina franquicias de cine y televisión, casas originales, zonas de terror, personajes y un espectáculo en WaterWorld.

¿Qué casas del terror hay en Halloween Horror Nights 2026?

La edición cuenta con ocho casas embrujadas. Entre ellas aparece “Sinners”, basada en la película de Warner Bros. Pictures; “Stranger Things”, inspirada en la quinta temporada de la serie de Netflix; “Hellraiser”, con referencias a las primeras tres películas; y “Evil Dead Burn”, basada en la sexta entrega de la franquicia.

También está “Ozzy Osbourne: Prince of Darkness”, dedicada al músico, además de “Killer Klowns from Outer Space”.

En el apartado original destaca “KILLceañera: Music by SLASH”, que retoma mitos y leyendas latinoamericanas. SLASH creó una banda sonora con guitarra española y una canción titulada “15 Candles”.

La octava propuesta es “Dead, Deader, Deadest”, situada en una funeraria abandonada.

Terror Tram, zonas de terror y Art the Clown

El Terror Tram regresa con Art the Clown como anfitrión. La experiencia incluye música nueva de ICE NINE KILLS, con versiones de clásicos navideños adaptados al tono del evento. Art también aparece en distintos puntos del parque.

Las zonas de terror de esta edición incluyen “Fortnitemares”, inspirada en Fortnite; “Hackerz”, con personajes armados con motosierras; “El Circo de la Muerte”, basada en circos ambulantes de México de la década de 1930; “Blood Bog”; y el regreso de “Murder of Crowz”.

¿Qué más se puede ver durante la noche?

El espectáculo “The Purge: Dangerous Waters” vuelve al escenario de WaterWorld con una puesta centrada en acrobacias y acción.

Los visitantes también pueden encontrarse con Nikki, protagonista de “Obsession”, además de otros personajes distribuidos por el parque.

¿Qué boletos existen para Halloween Horror Nights?

Universal Studios Hollywood ofrece Entrada General, Early Access Ticket, Frequent Fear Pass y Ultimate Fear Pass. Los pases Frequent Fear y Ultimate Fear permiten regresar varias noches, mientras que con Early Access entras antes a determinadas casas.

Para quienes planean asistir, conviene revisar el calendario, el tipo de boleto y los horarios de acceso antes de elegir fecha, ya que las experiencias y condiciones pueden cambiar durante la temporada.