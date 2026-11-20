Si eres amante de la adrenalina y también gozas de aventuras en la naturaleza, seguramente esta noticia te encantará. Busch Gardens Tampa Bay ha anunciado que integrará una nueva montaña rusa a las ocho que ya posee. Sin embargo, no es una más, será la primera en su tipo, acuática, que habrá en Norteamérica. Te contamos todos los detalles:

Revolución inesperada

Fue durante la IAAPA Expo de Orlando que fue revelada Simbi Rush, una atracción que promete ser un aventura refrescante durante los meses de calor. Imagínate combinar la velocidad de una montaña rusa con un aterrizaje en agua.

Aventura épica

Veamos cómo ocurrirá la odisea que hará que te sientas en África:

Será la primera en su categoría, gracias a que alcanzará una velocidad de 64 km por hora, gracias a sus intensos lanzamientos que simularán un recorrido trepidante por la zona del Congo del parque.

Fue llamada Simbi, en honor al espíritu guardián del agua y la naturaleza en África Central.

Nada es lo que parece, lo único garantizado son las emociones desbordantes que originará. Los aventureros se embarcarán en un pacífico recorrido por un lago sagrado, lo que no sabrán es que estarán vigilados por el antiguo espíritu, lo que detonará las intensas subidas y bajadas.

Debes saber que combina la aceleración y el impulso de un ascensor de una montaña rusa con el flujo de agua, por lo que al descender se ocasiona las salpicaduras, típicas en un tobogán acuático.

Emociones encontradas

Si, lamentamos informarte que estará disponible hasta el 2027. Pero, si quieres ser de los primeros en gozar de las emociones que generará puedes subir antes de su apertura, siempre y cuando cuentes con un Pase Anual 2027 que te dará más beneficios, como:

Entradas ilimitadas sin fechas restringidas.

Estacionamiento gratuito.

Descuentos en alimentos, bebidas e incluso en las tiendas.

Acceso gratuito a Quick Queue.

Pero aún hay más, anímate a comprar este pase durante la promoción del Black Friday pagarás hasta un 60 % menos.