Italia, México, Canadá, Japón y Bahamas posicionados como los favoritos de este 2025

Italia, México, Canadá, Japón y Bahamas, gozan de una afluencia extraordinaria de visitantes. Es importante destacar que el turismo internacional sigue a la alza, el crecimiento se mantuvo en un 5 % durante los dos primeros trimestres del 2025. Es decir, 690 millones de turistas viajaron, de acuerdo con el Barómetro del Turismo Mundial de la ONU Turismo, publicado en septiembre.

¿Sus secretos?

A pesar de que hay una variedad de lugares por explorar, algunos se han coronado como los más solicitados por los incansables viajeros en lo que va de este año. Probablemente, han quedado encantados con una combinación única de ofertas de valor y hasta iniciativas turísticas estratégicas.

Top 5 de destinos favoritos

Te vamos a develar, algunos de los favoritos y por qué se han convertido en irresistibles:

Italia

En el primer semestre, se consolidó como uno de los más atractivos. Recordemos que Roma ha sido sede de importantes eventos como el Jubileo, que se espera que reciba entre 30 y 32 millones de peregrinos hasta el 6 de enero de 2026, y la 25a Cumbre Global de WTTC, que regresó a Europa tras la pandemia, a finales de septiembre, lo que reafirma su liderazgo en Turismo. El 60 % de sus visitantes señalan que desean explorar ciudades icónicas como Florencia y Venecia; mientras que el 53 % busca relajarse junto al mar, la opción puede ser la Costa Amalfitana o Puglia que se coronó como el punto más popular del verano; 44 % quiere inspirarse en la naturaleza, las propuestas son los alpes italianos o la zona de Basilicata, de acuerdo con cifras de la encuesta Tendencias de Viaje 2025.

Canadá

Fue nombrado el país más querido, de acuerdo con el estudio de Reputation Institute, gracias a que abre sus puertas a personas de todo el mundo y también destaca como el segundo más seguro para viajar en relación con los delitos violentos, informó el reporte realizado por la compañía de seguros de viaje Berkshire Hathaway Travel Protection. La segunda nación más grande en cuanto a extensión, brinda vibrantes aventuras. Una encuesta realizada por Travel + Leisure, detectó que entre los sitios predilectos de los viajeros en este año se encuentran: Quebec, por su gastronomía y arquitectura francesa; Montreal, debido su encanto europeo; Vancouver, porque es un destino de clase mundial con bellezas naturales.

Japón

Continúa rompiendo récords, entre enero y julio de 2025 recibió 24.9 millones de visitantes extranjeros, imagínate un aumento de 18.4 % con respecto del mismo periodo en 2024, detalló la Organización Nacional de Turismo de Japón. Dos ciudades se han mantenido como tendencia desde 2024 a la fecha, según reportes del Master Card Institute: Tokio, por su modernidad futurista, aunada a su cultura tradicional; Osaka, sede de la Expo 2025, de abril a octubre, que presenta tecnologías futuristas como coches voladores y arquitectura innovadora. No podemos omitir que alberga 132 restaurantes con estrellas Michelin. Travel Agent Pro, informa que actualmente el 50 % de los viajeros globales planifican la travesía después de reservar un restaurante.

México

Reafirmó su posición como líder de América Latina en la reciente entrega de los World Travel Awards 2025, además ocupa el sexto sitio a nivel mundial, según la agencia de la ONU para el Turismo. Mientras que el Foro Económico Mundial ha señalado que es el quinto destino en recursos culturales, pues entre sus tesoros cuenta con 36 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. México es multifacético, cuenta con playas extraordinarias, ruinas fuera de serie, experiencias culinarias, que le han valido reconocimientos internacionales, un clima excepcional casi todo el año y ofrece una excelente relación calidad-precio.

Bahamas

La accesibilidad para disfrutar de sus prístinas playas es parte de su éxito, tiene 20 aeropuertos internacionales que reciben visitantes para las 16 islas. La Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe señaló que en 2024 el turismo de cruceros generó $654.8 millones en gastos directos; lo que incluso ha impulsado la inversión en islas privadas, como parte de las actividades únicas que ofrecen a sus clientes. El Festival Culinario y Artístico, que se celebrará en Nassau, recibirá chefs estrella, músicos y más de 120 artistas de 21 países del 22 al 26 de octubre.