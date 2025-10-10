6 planes románticos por descubrir en Italia

Italia no solo ofrece gastronomía deliciosa y arquitectura antigua; este país está lleno de encanto, donde los viajeros pueden disfrutar de un sinfín de actividades. Además, las parejas pueden aprovechar para hacer una escapada especial, descubrir paisajes inolvidables y probar distintos platillos que harán de su visita un viaje de ensueño.

Si estás planeando un viaje en pareja, tu luna de miel o simplemente deseas vivir una experiencia inolvidable con esa persona especial, en INVERTOUR te compartimos seis destinos ideales para disfrutar del amor en Italia.

Navega por la costa de Amalfi

A lo largo del Mar Mediterráneo, se encuentra la costa de Amalfi donde podrás descubrir paisajes maravillosos, con paradas en lugares emblemáticos y rincones escondidos, alternando momentos de relajación, refrescantes baños y vistas inolvidables. Si viajas en pareja, este destino es perfecto, ya que es considerado uno de los más encantadores de Italia.

Conoce la Grotta Azzurra

Si visitas Positano, Sorrento o Amalfi, no puedes dejar pasar un paseo en barco a Capri, una encantadora isla del Mediterráneo. Durante el recorrido, que suele durar todo el día, conocerás la famosa Gruta Azul y otros atractivos como grutas, acantilados, el arco natural y el faro de Punta Carena. Además, podrás hacer snorkeling, probar limoncello y comprar sandalias artesanales de cuero.

Hotel Capri

Si Capri te enamora, vale la pena quedarte unos días en uno de sus hoteles más exclusivos, como el renovado Hotel La Palma. Con solo 50 habitaciones y un diseño inspirado en La Dolce Vita a cargo de Francis Sultana, ofrece una experiencia de lujo en cada rincón.

Camina por Roma

Roma es una visita imprescindible en Italia, especialmente por su impresionante riqueza histórica. Monumentos como el Coliseo, el Panteón y la Fontana de Trevi —mejor por la noche para evitar multitudes— te dejarán sin palabras.

Disfruta de la comida italiana

Italia es un paraíso para los amantes de la comida. En la Toscana, prueba especialidades locales y no te pierdas el gelato. En Florencia, un tour gastronómico es ideal para descubrir sabores auténticos.

Toma vino en la Toscana

La Toscana es un destino ideal para los amantes del vino. Con sus paisajes de viñedos y colinas, ofrece alojamientos en villas, catas, clases de cocina y excursiones a pueblos encantadores. Un lugar imprescindible en tu viaje por Italia.