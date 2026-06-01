5 atracciones para niños en Toronto
La demanda de aventuras con niños exige propuestas que equilibren el aprendizaje interactivo con la adrenalina segura en entornos urbanos y naturales. Lejos del bullicio invernal, la metrópoli canadiense despliega este verano una oferta inigualable que va desde oasis verdes hasta parques temáticos de clase mundial.
Toronto es un destino increíblemente acogedor y accesible para familias que viajan con niños. Durante el verano, la ciudad se deshace de su bullicio invernal y se transforma en un vibrante parque al aire libre, repleto de zonas verdes, actividades interactivas junto al agua y centros educativos de primer nivel.
Diversión veraniega
En INVERTOUR te hemos preparado una guía con los lugares que debes visitar si viajas con pequeños para enriquecer su travesía:
- Acuario Ripley de Canadá: Ubicado justo en la base de la Torre CN, en pleno centro de la ciudad, esta moderna atracción es apta para niños de todas las edades, ya que tiene actividades interactivas. Podrán adentrarse en el túnel submarino de cristal de La Laguna Peligrosa, tocar mantarrayas y pequeños tiburones en el centro de descubrimiento.
- Torre CN: Podríamos describirla apta para grandes y chicos. La emoción inicia desde que suben en el ascensor panorámico a la plataforma de observación principal. Alberga el famoso mirador LookOut y retará su valentía gracias a su suelo de cristal a 342 metros de altura; los paneles los dejarán mirar hacia las calles.
- Canada`s Wonderland: Ubicado justo al norte de los límites de la ciudad de Vaughan, simplemente les fascinará porque alberga más de 200 atracciones, con zonas temáticas para los más pequeños como Kidzville y Planet Snoopy.
Para refrescarse, incluye Splash Works, un parque acuático, que viene incluido en la entrada general. Posee 18 montañas rusas, entre las que destacan Leviathan, con 93 metros de caída y una velocidad de 146 km/h, por ello se considera la más alta y rápida de Canadá; Yukon Striker, una imponente dive coaster, que destaca por ser una de las más rápidas en su tipo, porque corre a una velocidad de 140 kilómetros por hora.
- High Park: Denominado un oasis urbano, que les encantará por la gran diversidad de atracciones que ofrece, como Grenadier Pond, un enorme y hermoso lago natural en el lado oeste, perfecto para caminar junto a la orilla. High Park Zoo, que alberga bisontes, llamas, pavos reales y capibaras. Jamie Bell Adventure Playground, imita un castillo medieval y actúa como una fortaleza de madera por donde es fácil trepar, esconderse y explorar. Áreas deportivas, que incluyen canchas de tenis, campos de béisbol, senderos para correr y una piscina pública.
- Islas de Toronto: Disfruten de un corto y pintoresco viaje en ferry para llegar. Las islas están unidas entre sí por puentes para gozar de divertidas actividades. Atrévanse a explorar tres de sus islas principales como Isla Ward, ideal para disfrutar de una playa relajada; Isle Centre, tiene el parque de atracciones Centreville Amusement Park con un carrusel, rueda de la fortuna y troncos flotantes entre otros; Hanlan`s Point, famosa por sus senderos verdes, vistas al lago Ontario y por el faro de Gibraltar Point.