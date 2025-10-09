Proceso de inmigración de 7 segundos en Abu Dabi

Con la iniciativa de Smart Travel, los pasajeros pasarán el control de migración en tan sólo 7 segundos, a través de una verificación biométrica y tecnología de puerta inteligente en el Aeropuerto Internacional de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos.

Esto reducirá los tiempos de espera, con una experiencia de puerta a puerta de 12 minutos únicamente. El sistema fue diseñado para gestionar el volumen creciente de pasajeros que recibe la terminal aérea. Porque entérate, en el primer semestre del año recibió más de 15.8 millones de pasajeros, un aumento del 13.1 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

Abu Dabi es la capital de los EAU, un centro económico, político y cultural con una economía diversificada basada en el petróleo, un clima desértico cálido, una mezcla de cultura árabe y modernidad, y un entorno geográfico de archipiélago con un paisaje que incluye desiertos, manglares y salinas.