3 destinos muy baratos en Europa

Las presiones económicas globales transforman los hábitos de reserva, disparando un 38% la preferencia por itinerarios breves y de excelente relación calidad-precio. Descubre tres joyas europeas imperdibles.

El viejo continente siempre es una gran apuesta en el verano y los números no nos dejan mentir, de acuerdo con Criteo Travel Pulse, muestra +8 % en las búsquedas de vuelos, para esta temporada.

Demanda juvenil

La demanda está impulsada por cambios específicos en los consumidores, como el resurgimiento masivo de los viajes de los jóvenes. Las cifras indican +21 % de crecimiento entre los de 18 a 24 años y +16 % entre los de 25 a 34 años, según Hotel New Resource. Además, de un deseo de destinos culturalmente maravillosos bañados por el sol.

Aunque las presiones económicas han provocado que sean sacrificadas las largas vacaciones de siete a 12 noches, que han disminuido un 5 %, ha generado que los turistas ajusten sus presupuestos con escapadas más cortas de entre cuatro y seis noches, que han aumentado en un 38 %, según cifras de la Comisión Europea de Turismo.

Imperdibles

Así que para que disfrutes de una travesía fuera de serie, apuesta por tres destinos que son más asequibles para esta temporada estival y que ofrecen diferentes escenarios:

1- Granada, cautiva con su majestuosidad morisca

Para explorar tiene la encantadora Alhambra, un palacio fortaleza, uno de los más bellos del mundo, por su arquitectura nazarí. Los jardines del Generalife, de estilo morisco con refrescantes canales y terrazas, también te cautivarán. Mientras que su catedral es todo un ejemplo de arquitectura renacentista. Disfruta del laberinto de calles encaladas que conduce a la clásica panorámica de postal de la ciudad, en el mirador de San Nicolás con la Sierra Nevada al fondo.

Tip para ahorrar: Aún celebra la cultura de las tapas gratis, te dan una de ellas por cada cerveza. Es posible hospedarse en residencias universitarias o albergues que son mucho más económicos que un hotel.

Nivel de ocupación: Muy concurrida.

2- Chișinău, con viñedos subterráneos

La capital de Moldavia, te llevará por actividades al aire libre como un recorrido por su Parque Central Ștefan cel Mare o el Parque Valea Morilor que tiene un lago, ideales para relajarse o un picnic. Recorre las dos enormes bodegas subterráneas Cricova, que destaca por sus 120 km de laberintos o Mileştii Mici, que ostenta el récord Guinness por la mayor colección de vinos en el mundo. Deléitate con el bullicio de su Mercado Central para descubrir productos locales y vino. Conoce la compleja historia de la región al visitar el Museo Nacional de Historia de Moldavia. Realiza una excursión de un día a Orheiul Vechi, un antiguo complejo monástico sobre un impresionante desfiladero.

Tip para ahorrar: Gracias a su rica tradición vinícola, es fácil explorar bodegas y viñedos locales a precios sorprendentemente bajos. Más aerolíneas de bajo coste incluirán Chișinău en sus rutas en 2026, lo que hará que la ciudad sea más accesible que nunca.

Nivel de ocupación: Poco concurrida.

3- Riga, museo arquitectónico al aire libre

La capital de Letonia, es ideal para recorrer a pie porque cuenta con la mayor colección de edificios art nouveau de Europa, con más de 800 ejemplos. La avenida Alberta y las calles aledañas presentan fachadas ornamentadas con figuras mitológicas y detalles escultóricos espectaculares, sin igual en el mundo. Vecriga, su casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conserva la arquitectura comercial hanseática de los siglos XIII al XIX. El Mercado Central de Riga, ocupa cinco hangares de zepelines con más de 300 vendedores, para una experiencia local.

Tips para ahorrar: Los hoteles de gama media cuestan entre 58 y 73 €; las comidas en restaurantes entre 15 y 25 €. Puedes ir a la localidad costera de Jūrmala en tren con un costo de 3 a 5 €.

Nivel de ocupación: Altamente concurrida.