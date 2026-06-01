5 rutas de peregrinación y senderismo por Italia

Mejor conocidas como las Antichi Cammini d’Italia, conforman una red de cinco rutas de peregrinación certificadas por el Consejo de Europa que recorren algunos de los paisajes con mayor riqueza histórica del continente.

Juntas, forman una red de experiencias ideales para una o varias discovery-cation, gracias a que ofrecen caminatas por montaña y colinas con temperaturas más frescas, hermosos paisajes y menos aglomeraciones que el Camino de Santiago.

En Invertour te hemos preparado una descripción detallada por cada ruta, lo que las hace impresionantes, los lugares clave para visitar:

1. Vía Francígena

La más famosa de las cinco, una antigua ruta de peregrinación desde Canterbury hasta Roma. El tramo italiano, especialmente el que atraviesa la Toscana, está considerado como una de las rutas de senderismo más bellas del mundo; serpentea a través de paisajes emblemáticos de colinas cubiertas de cipreses, viñedos y pueblos medievales.

Lugares clave:

Paso del Gran San Bernardo, la espectacular puerta de entrada alpina a Italia desde Suiza.

Valle de Aosta, con ruinas romanas, castillos medievales y montañas.

Toscana, te toparás con San Gimignano, la ciudad de torres, y Lucca con murallas renacentistas.

El gran final es la Basílica de San Pedro en Roma.

2. Camino de San Francisco

Sigue los pasos de San Francisco de Asís, atravesando el corazón verde del Valle de Umbría. Es la menos transitada de las rutas de peregrinación europeas. Conecta los lugares más significativos de la espiritualidad franciscana y es una oda a la naturaleza virgen. Pasa a través de antiguos bosques de hayas, espectaculares montañas y aislados monasterios de piedra que parecen completamente desconectados del mundo moderno.

Lugares clave:

Santuario de La Verna, asentado de forma espectacular en un acantilado dentro del Parque Nacional del Bosque de Casentino; aquí es donde se dice que Francisco recibió los estigmas.

Gubbio, un pueblo medieval de piedra gris que se aferra a las empinadas laderas del monte Ingino.

El Valle Sagrado de Rieti, alberga el Santuario de Greccio, donde San Francisco escenificó el primer nacimiento viviente del mundo en 1223.

Asís, hogar de la magnífica Basílica de San Francisco, llena de obras maestras de Giotto.

3. Camino de San Benito

Conecta los tres lugares más importantes en la vida de San Benito, fundador del monacato occidental. Atraviesa las espectaculares montañas de los Apeninos, profundos desfiladeros, bosques antiguos y abadías históricas.

Lugares clave:

Nursia, al pie de los montes Sibillini, la ciudad natal de Benito, es tan famosa por su antigua arquitectura de piedra como por sus trufas de clase mundial.

Cascia y Roccaporena, dos pueblos de montaña dedicados a Santa Rita, con senderos espectaculares tallados directamente en las gargantas rocosas del río.

Subiaco, hogar de la Cueva Sagrada, un monasterio literalmente encajado contra un acantilado vertical sobre el valle del Aniene.

Abadía de Montecassino, un monasterio en la cima de la montaña donde Benito fundó su orden, que ofrece vistas panorámicas del valle del Liri.

4. Romea Strata

Una antigua ruta utilizada por peregrinos del norte y centro de Europa que se dirigían a Roma. Atraviesa espectaculares escenarios alpinos, llanuras venecianas y hermosos paisajes rurales con una fuerte herencia medieval y lombarda.

Lugares clave:

Santuario del Monte Lussari, una iglesia situada a casi 1.800 metros cerca de Tarvisio, donde las fronteras se desdibujan y todavía se celebran misas en italiano, alemán y esloveno.

Aquileia y la Concordia Sagittaria, dos antiguos puertos fluviales romanos que muestran enormes mosaicos paleocristianos.

Paso de Croce Arcana, un paso de montaña de gran altitud en los Apeninos que ofrece vistas a través del techo de la Toscana.

Vinci y Anchiano, aldeas rurales donde nació Leonardo da Vinci, rodeadas de olivares centenarios.

5- Vía Romea Germanica

Basada en el meticuloso diario de viaje del abad Alberto de Stade en 1236, cuando viajó desde el norte de Alemania hasta Roma para visitar al Papa y regresar. Su encanto reside en que ofrece una lección magistral de arte, arquitectura e ingeniería italianas. Recorre los principales valles fluviales alpinos antes de adentrarse en los vastos paisajes de Emilia-Romaña y los pueblos de Umbría.

Lugares clave que visitará:

El Paso del Brenner y el Valle del Isarco, ambas son impresionantes rutas alpinas que atraviesan los centros históricos de estilo tirolés de Vipiteno y Bressanone.

Rávena, la antigua capital bizantina del mundo occidental, inigualable por sus deslumbrantes mosaicos dorados de los siglos V y VI, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Orvieto, una ciudad construida sobre un bloque de toba volcánica, dominada por la deslumbrante fachada de su catedral gótica.

Civita di Bagnoregio, la Ciudad Moribunda, de estilo medieval que se eleva precariamente sobre un pináculo de arcilla desmoronándose, accesible únicamente por un estrecho puente peatonal.