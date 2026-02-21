Hungría, destino de bienestar: naturaleza, aguas medicinales y terapias curativas

Hungría no solo destaca por su vibrante mezcla de historia, arquitectura impresionante y gastronomía, sino también por su creciente oferta de turismo de bienestar. Para 2026, esta tendencia ha ganado mayor terreno entre los viajeros que buscan actividades que beneficien su salud y les permitan relajarse y desconectarse del estrés cotidiano.

En este país es posible encontrar aguas y lodos medicinales únicos en el destino, así como montañas y cuevas ideales para la terapia climática, la cual ayuda a revitalizar cuerpo y alma de una manera inigualable. Si buscas tratamientos de salud y bienestar para tu próxima escapada, en INVERTOUR te contamos todo lo que el país tiene para ofrecer.

Agua vigorizante

¿Sabías que en Hungría se utilizan actualmente aproximadamente mil 500 manantiales minerales? Aunque las normas son más estrictas que en cualquier otro lugar del mundo, el país cuenta con más de doscientas fuentes de agua con efectos medicinales comprobados, ideales para aquellos aventureros que buscan experiencias vigorizantes.

Barro medicinal

La República de Hungría también destaca por su barro medicinal. De acuerdo con Visit Hungary para las compresas se utiliza barro a una temperatura de entre 36 y 42 grados Celsius. Durante la terapia los principios activos se absorben a través de la piel, estimulando las terminaciones nerviosas, lo que produce un efecto relajante muscular y analgésico. A diferencia de los analgésicos, el tratamiento tiene un efecto duradero, aliviando el dolor y las molestias hasta varios meses.

Sube la montaña

La conexión con la naturaleza no solo permite a los turistas aliviar el estrés, sino que también aporta beneficios a la salud. En Hungría, el alpinismo ofrece condiciones favorables gracias a las frescas brisas de montaña y a la menor presión atmosférica, factores que contribuyen al tratamiento de afecciones cardíacas y circulatorias, así como de la hipertensión arterial. Esta actividad también es recomendada para personas con bronquitis y ciertos trastornos metabólicos. El pico Kékestető, ubicado en las montañas de Mátra y el punto más alto del país, destaca como una de las zonas de gran altitud más reconocidas por sus beneficios climáticos.

Respira profundamente

En Hungría existen cinco cuevas medicinales certificadas: Abaliget; la cueva de István, en Lillafüred; Szemlő-hegy, en Budapest; la cueva terapéutica del hospital municipal de Tapolca; y la cueva de Béke, en Jósvafő. Estas formaciones naturales destacan por sus efectos climáticos terapéuticos, que contribuyen a mejorar diversas enfermedades respiratorias.

Los minerales solubles presentes en el agua que gotea del techo y las paredes generan un microclima que, al ser inhalado, tiene efectos antiinflamatorios y ayuda a aliviar ciertos padecimientos respiratorios.

Hasta la cintura en gases

El dióxido de carbono también puede tener efectos positivos en la salud bajo condiciones específicas. En zonas de origen volcánico, existen gases que emergen desde el subsuelo y que, al ser inhalados o absorbidos a través de la piel, son utilizados con fines terapéuticos. Un ejemplo es el pueblo de Mátraderecske, al norte de Hungría, donde se encuentran emanaciones medicinales con alto contenido de dióxido de carbono a una profundidad aproximada de mil metros. Estas emisiones son empleadas en tratamientos de rehabilitación cardíaca y circulatoria y, debido a la presencia de radón en concentraciones controladas, también se utilizan para atender enfermedades arteriales y trastornos circulatorios periféricos asociados a la diabetes.