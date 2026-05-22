IPW 2026: 7 celebraciones del 250 aniversario de independencia de EE.UU.

La conmemoración del cuarto de siglo de la nación norteamericana activa una movilización turística sin precedentes coordinada por la organización nacional America250 a lo largo de todo el país.

Para Estados Unidos, este año marca 250 años desde la firma de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776. Por tal motivo, la Organización Nacional America250 coordina numerosos eventos por 50 estados, aunque el Congreso ha designado a ciudades históricas como los escenarios principales. Entre ellas figuran: Filadelfia, Boston, Nueva York y Washington, D. C.

Las celebraciones alcanzarán su punto máximo alrededor de junio y julio, pero especialmente el 4 de julio. Si tu quieres unirte a los shows especiales, te mencionamos algunos de los que no puedes perderte:

1. Homenaje a Estados Unidos 250 en Washington D. C.

Se convertirá en un gran evento culminante en el National Mall con impresionantes espectáculos de fuegos artificiales, presentaciones en vivo y el magno encuentro de Great American State Fair con gastronomía de los 50 estados, artesanías y música, el 4 de julio. El Museo Smithsonian tendrá exposiciones especiales.

2. Great American State Fair

Presentará una feria masiva que invita a recorrer los pabellones culturales de todos los 56 estados y territorios, que abarca desde el Capitolio hasta el monumento a Washington. Del 25 de junio al 10 de julio. Habrá espectáculos, exhibiciones y comida que mostrarán las tradiciones culturales estadounidenses.

3. Festival Wawa Welcome America en Filadelfia, Pensilvania

Se extenderá por toda la ciudad del 29 de junio al 4 de julio, habrá conciertos, desfiles, fiestas vecinales, y cultura. El cierre se llevará a cabo en la Benjamin Franklin Parkway con espectaculares fuegos artificiales y un magno concierto. También presentará el Desfile del Día de la Independencia el 3 de julio.

4. Sail4th 250, tendrá como escenario el puerto de Nueva York y el puerto de Nueva Jersey

El 4 de julio tendrán lugar la concentración de 20 veleros Clase A y unos 50 buques de guerra de EE.UU. Navegarán por debajo del puente Verrazano-Narrows, junto a la estatua de la Libertad, remontando al río Hudson hasta el puente George Washington. La misma noche del 4 de julio, Macy´s celebrará su 50 aniversario con un show de fuegos artificiales que iluminará el puerto y las embarcaciones. Del 5 al 8 de julio, los visitantes podrán subir a bordo de los impresionantes veleros internacionales atracados en los muelles de Manhattan, Brooklyn, Staten Island y Nueva Jersey.

5. Sail250, una flotilla de más de 60 veleros y buques militares de 20 países

Realizarán un recorrido histórico del 28 de mayo al 16 de julio, por las costas de Nueva Orleans, Norfolk, Baltimore, Nueva York y Boston. En cada palabra habrá desfiles de vela, recorridos gratuitos, exhibiciones y festivales portuarios.

6. Boston Harborfest y recreaciones de la Revolución

La celebración se extenderá por toda la ciudad con grandes veleros, recreaciones históricas, desfiles y fuegos artificiales. No te vayas sin recorrer el sendero de la libertad.

7. Gran inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt

El 1 de julio en Medora, Dakota del Norte. Se convertirá en un nuevo icono nacional dedicado al 26º presidente de Estados Unidos, que destacó por su legado de conservación y servicio cívico. Habrá exposiciones inmersivas para interactuar con artefactos históricos.