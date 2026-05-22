Las 3 mejores ciudades ¡e imperdibles!
Explora los planes imperdibles y eventos internacionales que posicionan a estos destinos como referentes en arte, tecnología y sostenibilidad para el turismo global.
Cada año, Time Out emite el veredicto que designa a las mejores ciudades que destacan por su vibra y, por ello, son emocionantes para vivirlas, de acuerdo con votaciones de los lugareños. Así qué, ¿por qué no te animas a descubrirlas?
Los favoritos de 2026
Voilà estos son los ganadores.
1- Melbourne, la escena del arte internacional
Le tomó la delantera a otras ciudades gracias a su «tejido social inigualable» y la gran concentración de sus espacios creativos y deportivos. El 92 % de los habitantes aprobaron la oferta cultural de esta metrópoli como «asequible y accesible”. Ha integrado con éxito el arte en su planificación urbana. Es un lugar donde la escena culinaria ha cobrado relevancia.
Planes imperdibles:
- Festival RISING, del 27 de mayo al 8 de junio, que incluye más de 100 eventos con 376 artistas, siete estrenos mundiales.
- Visitar la exposición Roma: Imperio, poder, pueblo en el Museo de Melbourne; incluye 180 objetos del Museo Nazionale Romano y experiencias sensoriales. Por cierto, es la primera vez que se presenta en el mundo. Hasta octubre.
- Paseo gastronómico para explorar callejones ocultos, su cultura del café y sus restaurantes de fusión.
2- Shanghái, metrópoli vibrante y futurista
Sorprendió este 2026 al escalar al segundo puesto, ya que desbancó a lugares como Nueva York y Londres. Pero, está al alza por su auge museístico, que ha incorporado 100 museos (públicos y privados) y por su enlace entre la herencia tradicional china y la tecnología futurista. Actualmente, brinda una escena artística inmersiva, que combina IA con historia antigua. Obtuvo 88 % de puntuación en asequibilidad en restaurantes y 78 % en movilidad, ya que es fácil moverse en bicicleta.
Planes imperdibles:
- Museo del Shanghái Este, con ocho galerías permanentes que explican el arte chino en bronce, escultura, cerámica, jade, sellos, pintura, caligrafía y moneda.
Museo de Arte de Pudong, un centro de arte contemporáneo.
- El histórico jardín Yu, un oasis de la dinastía Ming.
- Camina en el skyline de Lujiazui, que muestra el contraste entre su arquitectura histórica y sus rascacielos.
- Disfruta de mayo a julio exhibiciones, rutas y museos que conmemoran la historia de la Revolución china y forman parte de la Ciudad Gloriosa.
3- Edimburgo, la capital de cultura verde
Destaca por su belleza arquitectónica. Además, representa la combinación perfecta de historia milenaria y festivales de vanguardia. En esta metrópoli declarada patrimonio de la humanidad, el 99 % de los residentes aplaude su arte y cultura, mientras que el 94 % valora sus espacios verdes. Famosa por los festivales, como el de la ciencia, del jazz y blues, aunque sobresale el Festival Fringe, que se ha convertido en el segundo evento con mayor venta de entradas en el mundo después de los Juegos Olímpicos.
Planes imperdibles:
- Edinburgh Festival Fringe, del 7 al 31 de agosto, dedicado a las artes escénicas, presenta miles de espectáculos de comedia, teatro, danza y música en cientos de escenarios.
- Festival de arte de Edimburgo, el mayor en su tipo del Reino Unido. Participan más de 25 galerías.
- Recorre la Royal Mile, una calle llena de historia, y el Castillo de Edimburgo, para entender más de cerca la historia escocesa.