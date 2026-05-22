Las 3 mejores ciudades ¡e imperdibles!

Explora los planes imperdibles y eventos internacionales que posicionan a estos destinos como referentes en arte, tecnología y sostenibilidad para el turismo global.

Cada año, Time Out emite el veredicto que designa a las mejores ciudades que destacan por su vibra y, por ello, son emocionantes para vivirlas, de acuerdo con votaciones de los lugareños. Así qué, ¿por qué no te animas a descubrirlas?

Los favoritos de 2026

Voilà estos son los ganadores.

1- Melbourne, la escena del arte internacional

Le tomó la delantera a otras ciudades gracias a su «tejido social inigualable» y la gran concentración de sus espacios creativos y deportivos. El 92 % de los habitantes aprobaron la oferta cultural de esta metrópoli como «asequible y accesible”. Ha integrado con éxito el arte en su planificación urbana. Es un lugar donde la escena culinaria ha cobrado relevancia.

Planes imperdibles:

Festival RISING, del 27 de mayo al 8 de junio, que incluye más de 100 eventos con 376 artistas, siete estrenos mundiales.

Visitar la exposición Roma: Imperio, poder, pueblo en el Museo de Melbourne; incluye 180 objetos del Museo Nazionale Romano y experiencias sensoriales. Por cierto, es la primera vez que se presenta en el mundo. Hasta octubre.

Paseo gastronómico para explorar callejones ocultos, su cultura del café y sus restaurantes de fusión.

2- Shanghái, metrópoli vibrante y futurista

Sorprendió este 2026 al escalar al segundo puesto, ya que desbancó a lugares como Nueva York y Londres. Pero, está al alza por su auge museístico, que ha incorporado 100 museos (públicos y privados) y por su enlace entre la herencia tradicional china y la tecnología futurista. Actualmente, brinda una escena artística inmersiva, que combina IA con historia antigua. Obtuvo 88 % de puntuación en asequibilidad en restaurantes y 78 % en movilidad, ya que es fácil moverse en bicicleta.

Planes imperdibles:

Museo del Shanghái Este, con ocho galerías permanentes que explican el arte chino en bronce, escultura, cerámica, jade, sellos, pintura, caligrafía y moneda.

Museo de Arte de Pudong, un centro de arte contemporáneo.

Museo de Arte de Pudong, un centro de arte contemporáneo. El histórico jardín Yu, un oasis de la dinastía Ming.

Camina en el skyline de Lujiazui, que muestra el contraste entre su arquitectura histórica y sus rascacielos.

Disfruta de mayo a julio exhibiciones, rutas y museos que conmemoran la historia de la Revolución china y forman parte de la Ciudad Gloriosa.

3- Edimburgo, la capital de cultura verde

Destaca por su belleza arquitectónica. Además, representa la combinación perfecta de historia milenaria y festivales de vanguardia. En esta metrópoli declarada patrimonio de la humanidad, el 99 % de los residentes aplaude su arte y cultura, mientras que el 94 % valora sus espacios verdes. Famosa por los festivales, como el de la ciencia, del jazz y blues, aunque sobresale el Festival Fringe, que se ha convertido en el segundo evento con mayor venta de entradas en el mundo después de los Juegos Olímpicos.

Planes imperdibles: