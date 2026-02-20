3 destinos alternativos en Asia para la primavera

Frente a la saturación de los circuitos tradicionales, lugares secundarios en Asia como Kerala (India), Chiang Dao (Tailandia) y Gelephu (Bután) emergen como las opciones para el viajero que busca autenticidad y bienestar.

La curiosidad por descubrir nuevos sitios y culturas no ha cesado. Al contrario, les brindan experiencias auténticas a los trotamundos. Pero, los turistas van más allá de los lugares turísticos para lograr el cometido. La naturaleza también juega un papel preponderante, pues es una aliada para olvidarse de la agitación urbana, en la que están sumidos.

Inmersiones asiáticas

La rica cultura del continente asiático, es esencial para despertar la curiosidad. Así que si ya hemos despertado la tuya, en INVERTOUR te hemos preparado una pequeña guía con tres destinos que lograrán que vivas inmersiones asiáticas extraordinarias en la primavera.

1- Kerala, India

Conocida como “El propio país de Dios”, al inicio de la primavera presenta temperaturas ligeramente cálidas. De hecho, el 14 de abril se celebra el Festival de Vishnu, que celebra la cosecha y la renovación. Es un remanso de bienestar ayurvédico. Una de sus joyas es el Parque Nacional Periyar, a orillas del lago Periyar, recórrelo en bote; una reserva protegida para elefantes y tigres, así que podrás verlos en su hábitat natural.

Goza de una presentación de Kathakali en Kochi, Kottayam o Thrissur. Se trata de la danza clásica, diseñada para representar las epopeyas del país, se practica en eventos religiosos y culturales. En Munnar, Wayanad y Thekkady encontrarás paisajes brumosos e impresionantes plantaciones de té, café y especias. En el Parque Nacional Eravikulam, aprecia el tahr del Nilgiri (una especie de cabra montesa) que está en peligro de extinción. Disfruta la procesión de deidades y elefantes en el Arattupuzha Pooram, en el festival de siete días en el Templo Sree Sastha en Thrissur, programado para el 30 de marzo.

2- Chiang Dao, Tailandia

Su nombre significa ciudad de las estrellas; te llevará a un escape a la montaña, donde la primavera trae consigo flores silvestres y festivales como el Songkran del 13 al 15 de abril, famosos por sus batallas de agua que simbolizan la purificación. Descubre la cueva de Chiang Dao, un sistema de cuevas sagradas con estalactitas y estatuas de Buda.

Sube con una cuerda de seguridad por la cascada pegajosa de Bua Thong, las aguas son poco profundas, sólo que sí alberga tramos intensamente empinados.

Disfruta las aguas termales de Yang Phu Toh, que permanecen abiertas las 24 horas del día, perfectas para relajarse tras una larga sesión de exploraciones culturales. Para admirar las montañas, únicamente hay que subir al mirador Doi Luana Chiang Dao.

3- Gelephu, Bután

Se encuentra muy cerca de la frontera con la India en el distrito Sarpang. Se ha consolidado como un sitio para el mindfulness. Por ello albergará el Gelephu Mindfulness City, integrada en la naturaleza en las llanuras con puentes que cruzarán ríos, centros espirituales que coexistirán con corredores de biodiversidad y plazas públicas. Quedará abierto en 2029 y se alineará con los principios de la Felicidad Nacional.

Mientras tanto, en el Santuario de la Vida Silvestre Phibsoo, explora uno de los bosques más encantadores del país donde habita el chital (ciervo moteado) y en los alrededores encontrarás aguas termales y ríos. En la destilería del Centenario de Bután, observa la producción de licores butaneses. Sumérgete en safaris de vida silvestre en el Parque Nacional Real de Manas. Para una meditación profunda, acude al Kali Drastshang, un monasterio que sirve como lugar de culto local. Descubre plantaciones de cardamomo en la región de Chhudzom.