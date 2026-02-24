¡No te pierdas! La Ruta Dorada de Japón

Descubre la Ruta Dorada de Japón 2026, el itinerario esencial de siete a 14 días que conecta Tokio, Kioto, Hakone y Osaka mediante el eficiente Japan Rail Pass, a menudo con excursiones a joyas cercanas.

Japón se ha constituido como el destino favorito a nivel global; tan sólo en 2025 recibió 42.7 millones de visitantes extranjeros, cifra que superó en 10 millones al nivel pre pandémico, según cifras de nippon.com.

Si tú nunca has visitado este país y pretendes hacerlo en 2026, los expertos sugieren tomar la Ruta Dorada, el itinerario más popular para los primerizos trotamundos, pues una vez que la conocen desean planear más viajes hacia allá.

La ruta es atemporal, pero se le pueden agregar eventos o paradas de tendencia como la famosa sakura, floración de los cerezos, que varía de acuerdo al clima, ocurre entre abril y mayo.

Parece un recorrido ambicioso y lo es pues tiene una extensión de entre 500 a 600 kilómetros. Sin embargo, es más fácil de lo que parece pues los traslados son rápidos a través de la excelente red del tren bala; el Japan Rail Pass ofrece una excelente calidad-precio.

Los imperdibles en cada destino

Tokio, bulliciosa, iluminada con luces de neón, rascacielos y templos históricos. Visita: El templo de Senso-ji, el más antiguo de la ciudad, y la calle comercial Nakamise-dori. Ginza, apta para compras de lujo. Akihabara, es el centro de la tecnología. El cruce de Shibuya, obsérvalo desde una de las cafeterías. Disfruta un picnic en el Parque Ueno, que celebra el Ueno Sakura Festa, provisionalmente del 18 de marzo al 15 de abril. El Museo Narrativo Mon Takanawa, que explora la cultura japonesa, abrirá el 28 de marzo en Takanawa Gateway City, con exposiciones inmersivas.

Tip: Del 13 al 22 de marzo, se celebrará el Tokyo Creative Salon 2026, que fusiona arte, diseño, moda y tecnología bajo el lema Future Vintage. Abarcará varios distritos como Ginza, Shibuya, Shinjuku, Haneda y Roppongi.

Osaka, vibrante, por ello también está salpicada de luces de neón y enormes letreros mecánicos, como el Glico Man en Dotonbori.

Visita: No dejes de explorar la nostálgica atmósfera “Showa retro” en el distrito de Shinsekai, que alberga la icónica Torre Tsutenkaku, inspirada en la torre Eiffel con un observatorio en cuarto piso. En abril abrirá sus puertas LUCUA SOUTH, el centro comercial que se convertirá en la meca de la cultura pop.

Tip: El 31 de marzo es el 25º aniversario de Universal Studios Japan, lo celebrará con el tema ¡Discover U! Así que espera desfiles, comida temática, mercancía exclusiva y eventos especiales a lo largo de todo el año.

Hakone, Un parque nacional cerca de Tokio, que es un clásico para contemplar el monte Fuji.

Visita: El lago Ashi, donde es posible tomar un barco pirata o sube al teleférico para tener vistas espectaculares del monte Fuji. El Museo al aire libre de Hakone, tiene una galería de 120 esculturas. El valle volcánico de Owakudani te sorprenderá por sus huevos negros cocidos en aguas termales.

Tip: Ideal para gozar de un ritual onsen en un ryokan, que es una experiencia de purificación y relajación centrada en el baño de aguas termales naturales.

Kioto, conocido como el corazón espiritual, es el hogar de más de 2 mil templos y santuarios.

Vista: Toma dos días para explorar santuarios emblemáticos como: el dorado Kinkaku-ji, el sereno Ginkaku-ji y el famoso Fushimi Inari Taisha con miles de puertas torii rojas. Participa en una ceremonia del té o pasea por el distrito de Gion para ver alguna geiko o maiko.

Tip: El parque temático y estadio de cine activo Uzumasa Kyoto Village, reabrirá sus puertas el 28 de marzo, te sumergirá en una recreación realista del período Edo a través de sets de rodaje de samuráis y ninjas. Ofrecerá ceremonias de té y alquiler de kimonos.