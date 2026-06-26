¡Toma nota! el cielo de Pátzcuaro se llenará de globos, música y luces

El Cantoya Fest 2026 volverá a llenar de color el cielo de Pátzcuaro, en Michoacán. La décima edición de este festival internacional se realizará del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto, con actividades para familias, viajeros y amantes de las tradiciones artesanales, así que tienes tiempo para ir planeando tu visita.

Durante tres días, el Pueblo Mágico recibirá a globeros de Michoacán, otros estados de México y países como Francia, El Salvador, Brasil y Colombia. El principal atractivo será la elevación de más de 200 globos de cantoya elaborados a mano, los cuales participarán en exhibiciones y competencias.

¿Qué habrá en el Cantoya Fest 2026?

El Cantoya Fest reunirá a más de 100 equipos participantes. De ellos, 17 serán extranjeros y 15 llegarán desde otros estados. Las creaciones se dividirán en cinco categorías: artística, Danza de los Viejitos, catrinas, estrellas del Lago de Pátzcuaro y Pueblo Mágico, que será la principal.

Uno de los momentos más esperados serán las elevaciones masivas de estos artefactos a partir de las 8:00 de la noche. Cuatro de éstas incluirán faroles iluminados y pirotecnia, por lo que se espera uno de los escenarios más vistosos del festival.

El programa contará con presentaciones musicales de artistas locales, talleres para aprender a elaborar globos de cantoya y un concierto principal de Moenia.

¿Dónde será?

Las zonas estarán en el centro de Pátzcuaro. Una de ellas será la calle General Benigno Serrato, a un costado de la Basílica de Nuestra Señora de la Salud. Habrá actividades en la explanada del Nuevo Mercado de Pátzcuaro.

De manera tentativa, también se contempla la zona de los muelles, aunque esta sede dependerá de las condiciones climáticas. El concierto de Moenia se realizará en la Plaza Vasco de Quiroga, uno de los puntos más visitados del Pueblo Mágico.

¿Cuánto cuesta entrar?

La entrada al Cantoya Fest 2026 será gratuita, lo que lo convierte en una opción para organizar una escapada de fin de semana a Michoacán. Sin embargo, los talleres y la compra de globos tendrán costo adicional.

El concierto de Moenia está programado para el sábado 1 de agosto a las 9:00 de la noche.

Para quienes buscan un plan con artesanía, música y tradición, el Cantoya Fest 2026 será una oportunidad para conocer Pátzcuaro desde sus calles, su lago y una celebración que convierte el cielo en parte del viaje.