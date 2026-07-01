Festival Internacional del Globo 2026 en León: fechas, sede y lo que debes conocer

El Festival Internacional del Globo ya tiene fechas para su edición 2026 en León, Guanajuato. El evento se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre en el Parque Metropolitano de León, uno de los espacios más representativos para vivir esta experiencia al aire libre.

La edición coincidirá con el fin de semana largo del Buen Fin, por lo que puede convertirse en una buena oportunidad para organizar una escapada con familia, amigos o pareja. Durante esos días, León recibirá a visitantes que buscan ver el despegue de globos aerostáticos, recorrer la ciudad y aprovechar la oferta turística de Guanajuato.

¿Qué habrá en el Festival Internacional del Globo 2026?

Uno de los momentos más esperados del Festival Internacional del Globo será el despegue matutino. Al amanecer, más de 200 globos aerostáticos se elevarán desde el Parque Metropolitano, incluyendo figuras especiales que suelen llamar la atención de niñas, niños y adultos.

Éstas son una de las imágenes más reconocidas del festival, por lo que se recomienda llegar temprano y considerar el clima de la temporada. Además, el parque cuenta con espacios amplios para observar el espectáculo desde distintos puntos.

Otra de las actividades principales serán las Noches Mágicas, espectáculos vespertinos en los que los globos permanecen anclados y se iluminan al ritmo de música y luces. Esta parte del programa permite vivir el festival desde otra perspectiva, con un ambiente más nocturno y visual.

¿Cuándo se anunciarán los conciertos del FIG 2026?

El Festival Internacional del Globo también contará con conciertos estelares. Aunque la cartelera oficial aún no ha sido revelada, el line-up suele anunciarse hacia septiembre. En ediciones anteriores, el evento ha incluido presentaciones musicales de alcance internacional.

Para consultar actualizaciones, boletos, paquetes de viaje y detalles del programa, conviene revisar los canales oficiales del FIG y la página de Boletos y Eventos de León.