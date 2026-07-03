3 vibrantes carnavales en julio

Si este verano quieres hacer algo diferente, únete a los carnavales que ofrecen un aspecto efervescente de los destinos. Es una forma de vivir su cultura desde una perspectiva salpicada de fiesta, con desfiles y gastronomía. Sin duda, una vivencia que logrará que tus vacaciones sean inolvidables.

1 Festival Crop Over en Barbados

Aunque es un festival, se vive como un carnaval caribeño por las experiencias que brinda. Sus inicios se remontan al siglo XVI, que era una fiesta agrícola para celebrar el final de la cosecha de caña de azúcar. Considerado uno de los más emocionantes del mundo, combina tradiciones africanas y británicas.

A lo largo del mes se pueden gozar de desfiles, fiestas en la playa, mercados de artesanías, comida callejera y conciertos masivos de calipso. Sin embargo, el cierre es apoteósico con el espectacular desfile del Gran Kadooment con comparsas, camiones de música y participantes con elaborados disfraces salpicados con plumas, que bailan al ritmo de la música a lo largo de la autopista Spring Garden.

Cuándo: Inicia el 3 julio y culmina el 4 de agosto

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2 Carnaval Caribeño de Toronto

Conocido como Caribana, es la mayor celebración de la cultura caribeña en Norteamérica, una vibrante tradición de libertad, orgullo y unidad que cumple 59 años. Celebraciones y desfiles se despliegan por diversas calles y espacios abiertos del centro de Toronto, Ontario. Las gentes disfrutan al ritmo de soca, calipso, reggae y steelpan y mucha comida típica del Caribe.

En la presentación del King & Queen Showcase, es el marco para que las comparsas develen sus impresionantes disfraces en el estadio Lamport. El 31 de julio se realiza una importante competencia entre las mejores agrupaciones de steel pan en el estadio Lamport. Por supuesto, cuenta con el Gran Desfile, su evento principal, con miles de participantes que llenan el bulevar Lakeshore y Exhibition Place, desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. el 1 de agosto, el ritmo y la energía son impresionantes.

Cuándo: Desde julio 30 hasta el 1 de agosto.

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3 Carnaval de Antigua

Llamado el Gran Festival del Verano del Caribe, una muestra cultural que desprende una gran variedad de ritmos de música y mascarada bajo el lema “Siente el ritmo”. Incluye una importante competencia de steelpan; un amanecer energizante gracias al J´Ouvert que continúa con el primer día de desfiles callejeros; mientras que el 4 de agosto, miles de enmascarados bailan por las calles de St. John´s. Por supuesto, hay competencias como Calypso Monarch, Party Monarch, Junior Carnival, además de conciertos.

Cuándo: Del 24 de julio al 4 de agosto.