Navidalia en Guadalajara 2025, ¿cuándo inicia y qué habrá?

El espíritu navideño regresará a Guadalajara con Navidalia 2025, el parque temático dedicado a la Navidad que cada año transforma el Parque Ávila Camacho en un escenario lleno de luces, música y tradiciones. Ubicado frente a Plaza Patria y junto al Guadalajara Country Club, este espacio se encuentra a unos 25 minutos del centro de la ciudad y promete una experiencia inmersiva para toda la familia.

Fechas y horarios de Navidalia 2025

De acuerdo con la información oficial, Navidalia abrirá sus puertas el 5 de diciembre y permanecerá disponible hasta finales del mes. El parque operará de domingo a jueves de 7:00 p.m. a 12:00 a.m., y los viernes y sábados hasta la 1:00 a.m.. Los únicos días de cierre serán el 8, 9, 15, 16 y 24 de diciembre.

Navidalia ocupará cinco hectáreas de terreno, divididas en cuatro mundos temáticos que ofrecen diferentes formas de vivir la Navidad. Cada zona recrea un entorno distinto, desde las tradiciones mexicanas hasta los paisajes nórdicos.

¿Qué habrá en Navidalia 2025?

En Posada Mexicana, los visitantes podrán recorrer un pequeño pueblo típico adornado con nochebuenas, estrellas, esferas y faroles. En este espacio habrá música, bailes y la tradicional Gran Posada, una experiencia interactiva donde los asistentes participarán en las letanías y pedirán posada.

El Mundo Nórdico transportará a los visitantes al hogar de Santa Claus, con un bosque nevado, personajes inspirados en la mitología escandinava y una pista de patinaje llamada Camino de Hielo, decorada con luces y melodías invernales.

El Mundo Europeo ofrecerá una experiencia más tradicional, con cabañas iluminadas, un árbol gigante, villancicos y un mercado navideño lleno de regalos y delicias gastronómicas.

Por su parte, el Mundo de Medio Oriente mostrará el origen de la festividad con un nacimiento monumental, un mercadillo árabe con comida y artesanías, y un espectáculo visual lleno de luces y color. Además, contará con un lago navegable, donde los visitantes podrán abordar barcazas decoradas que cruzarán bajo arcos iluminados.

El evento contará también con su presentación estelar: Canticorum, un espectáculo musical con más de 30 artistas, entre solistas, coros y orquesta. Interpretarán las canciones navideñas más reconocidas en su idioma original, en un escenario inspirado en la Alta Edad Media.

Precios y boletos

La preventa de boletos inicia el 15 de octubre en el sitio de Boletomóvil. El acceso general costará $711 para mayores de 13 años y $351 para niños de 4 a 12 años. El Comfort Pass, que incluye entrada y asientos preferenciales en ciertas atracciones, tendrá un precio de $1 mil 548 y $828, respectivamente.

Una vez que comience la venta general, los precios aumentarán ligeramente: $790 para adultos y $390 para niños. El Comfort Pass también incrementará su costo a $1,720 y $920. Los niños menores de 3 años entran gratis.

Con sus cuatro mundos, espectáculos, atracciones y ambientación, Navidalia 2025 se consolida como uno de los eventos más esperados de la temporada en Guadalajara, ideal para disfrutar de la magia de la Navidad en familia.