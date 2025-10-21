Del Camino de las Almas al Music Festival: ¿cuándo y qué habrá en Huejotzingo?

El Día de Muertos está cada vez más cerca, y este año, Puebla celebrará dos festivales que prometen cautivar tanto a turistas como a pobladores. Altares, cine, arte y música se unirán en una experiencia única, pensada para honrar las raíces que hacen del estado un destino lleno de historia, tradiciones y cultura.

Huejotzingo será sede de estos dos eventos. Para esta edición, el Festival Camino de las Almas estará inspirado en películas de terror mexicano; incluirá desfiles, altares, proyecciones, exposiciones, experiencias gastronómicas y conversatorios, lo que lo convierte en una parada obligatoria si te encuentras en este Pueblo Mágico.

Y para cerrar con broche de oro, no te puedes perder el Music Festival, que reunirá a artistas que han brillado en escenarios de talla internacional como Tomorrowland.

¿Qué actividades habrá en el Festival Camino de las Almas?

La secretaria de Turismo y Cultura, Andrea Morales García, detalló que con esta celebración se busca rendir tributo tanto a nuestras tradiciones como al legado del cine nacional de terror. Las actividades están pensadas para toda la familia. Algunas de ellas son:

Proyecciones de cine mexicano de terror, con títulos clásicos y contemporáneos.

Altares monumentales y tapetes tradicionales en plazas y calles.

Desfiles, exposiciones, conversatorios y espectáculos que mezclan leyenda, cultura y arte.

Sabores de temporada, con una oferta gastronómica que incluye pan de muerto, mole, bebidas típicas y degustaciones de sidra.

Videomapping en espacios históricos, donde se narrarán historias del más allá.

Este festival se llevará a cabo del 24 de octubre al 2 de noviembre, así que aún tienes tiempo para ir alistando tu disfraz y poder acudir a este evento único.

¿Qué artistas se presentarán en el Huejotzingo Music Festival?

El Huejotzingo Music Festival, programado para el 2 de noviembre, traerá una cartelera que incluye distintos géneros, desde el rap hasta la música electrónica. Entre los artistas confirmados se encuentran:

Big Metra

Block & Crown

Charles B

Deego

Fakes

Jesús Dávila

Minutti

Xtabay

Yves V

Con ambas celebraciones, se espera una afluencia de 55 mil personas al Festival Camino de las Almas, con una derrama económica estimada de 5.5 millones de pesos. Por su parte, el Huejotzingo Music Festival espera más de seis mil asistentes, consolidando a este Pueblo Mágico como un destino turístico y cultural de primer nivel.