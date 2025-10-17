Xochimilco presenta: La Catrina en Trajinera: El Desafío de los Muertos, espectáculo nocturno

A tan solo dos semanas para el Día de Muertos, Xochimilco comienza a iluminarse de color con la llegada de las festividades. Aquí no solo encontrarás recorridos en trajinera, antojitos mexicanos, música de mariachi en vivo y sembradíos de cempasúchil, sino también experiencias culturales únicas.

Para esta temporada que recuerda a los fieles difuntos, podrás ser parte del musical “La Catrina en Trajinera: El Desafío de los Muertos”.

Si vives en la Ciudad de México y aún no tienes planes para estas fechas, esta es una excelente opción para disfrutar en familia o con amigos. Podrás embarcarte en una ruta mientras presencias un espectáculo que combina comedia, fantasía y humor, con tintes de terror folclórico. La obra rinde homenaje a las grandes leyendas de la cultura popular mexicana, en una experiencia inigualable.

¿De qué trata la obra?

Inspirada en la novela de Los Hermanos Laurel y dirigida por Nataly Ruiz, la historia sigue a Frida Kalavera y Hueso Rivera, cuyos amores, pleitos y pasiones se entrelazan con figuras legendarias como Chavela Vargas y héroes revolucionarios que regresan del más allá.

Todo converge en la imponente presencia de La Catrina, guardiana de secretos y encargada de poner a prueba el destino de vivos y muertos. A lo largo del camino, personajes como Calavedro Infante y Huesorge Negrete se convierten en piezas clave de esta travesía.

Durante 30 minutos, los asistentes podrán disfrutar de mariachi en vivo, una ofrenda monumental y un espacio de celebración lleno de artesanías y antojitos mexicanos que evocan lo mejor de nuestra identidad.

¿Cuándo se presenta y cuál es el costo?

El evento contará con varias funciones del 31 de octubre al 2 de noviembre, con dos horarios por día: uno a las 18:00 y otro a las 20:30 horas.

Hay dos tipos de entrada disponibles para ambos horarios: la entrada general tiene un costo de $500 pesos, mientras que el acceso VIP cuesta $1,200 pesos e incluye lugar preferencial, barra libre de bebida artesanal o café, cena gourmet y un obsequio.

La sede es el Embarcadero Nativitas Xochimilco, ubicado en Calle del Mercado 36A, colonia San Jerónimo, Xochimilco, 16420, Ciudad de México. Los boletos pueden adquirirse directamente en taquilla o en línea a través de la página oficial del evento.