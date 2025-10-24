¡Date un paseo por las Ánimas en Yucatán! este Día de Muertos 2025

Yucatán es un destino maravilloso para conocerlo en cualquier época del año, pero en esta temporada de otoño se viste de fiesta y color con el Paseo de las Ánimas, una de las expresiones culturales más vibrantes del Día de Muertos.

Aún es tiempo de que vivas esta festividad, que se celebra en la tarde del 31 de octubre, donde miles de personas se reúnen para rendir homenaje a quienes han partido, en un ambiente que combina solemnidad, arte, historia y devoción.

En un recorrido místico -que parte del Cementerio General de Mérida y culmina en el barrio de San Juan- recreando el camino simbólico que las almas transitan para visitar el mundo de los vivos.

Esto es un verdadero suceso porque durante la procesión, observarás bellas postales de familias yucatecas ataviadas con trajes tradicionales que portan velas encendidas, flores y fotografías, acompañadas por música regional, altares y aromas de copal que envuelven el aire.

Una tradición que une mundos

El Paseo de las Ánimas fusiona el legado maya y las costumbres católicas heredadas de la época colonial. En Yucatán, el Día de Muertos se conoce como Hanal Pixan, que significa “comida de las almas” en lengua maya, y celebra el reencuentro entre los vivos y sus ancestros a través de platillos típicos como el mucbipollo o pib, las velas encendidas y los altares decorados con cruz verde, flores de xpujuc y fotografías familiares.

Datos curiosos y momentos imperdibles

El Paseo reúne cada año a más de 50 mil asistentes, entre locales y visitantes de todo el mundo.

Se colocan altares monumentales a lo largo del recorrido, con temáticas que honran tanto a figuras históricas como a personajes cotidianos de la vida yucateca.

El evento se complementa con presentaciones de danza regional, música tradicional, proyecciones visuales, exposiciones fotográficas y talleres de elaboración de altares y calaveras.

En 2025, el Paseo de las Ánimas celebra su 17ª edición, consolidándose como una de las festividades más representativas del sur de México.

Estás listo para vivir esta experiencia, Yucatán te espera en una noche en la que los vivos y los muertos se encuentran, y donde cada rincón de Mérida brilla con las tradiciones mexicanas.