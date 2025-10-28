¿Cuándo y dónde es el Xantolo Festival de Calaveras 2025?

El Xantolo Festival de Calaveras 2025 se celebrará del 31 de octubre al 2 de noviembre en Coyoacán, uno de los barrios más representativos y con mayor riqueza cultural de la Ciudad de México. El evento tendrá como sede Casa Snowapple, ubicada en Calle Tres Cruces 83, Santa Catarina, un espacio dedicado a la creación artística internacional que promueve la inclusión, la libertad creativa y la igualdad de género.

Durante estos tres días, este recinto abrirá sus puertas de forma gratuita para recibir a visitantes, artistas y curiosos que deseen vivir una experiencia distinta durante el Día de Muertos. El festival reunirá expresiones musicales, artísticas y escénicas que buscarán rendir homenaje a la vida y a la memoria de los que ya no están, en una celebración donde la creatividad toma el papel principal.

¿Qué habrá en el Xantolo Festival de Calaveras 2025?

El cartel musical destaca por su diversidad. Entre las agrupaciones participantes se encuentran Mexicana Hermosa, mariachi femenino que combina tradición con nuevas interpretaciones; Que Siempre Sí, grupo de son jarocho; Xochicanela, ensamble de son huasteco; y Sandunga, proyecto de música electrónica con raíces mexicanas. Estas propuestas ofrecerán un recorrido sonoro que conecta lo ancestral con lo contemporáneo.

Además de la música, el Xantolo Festival de Calaveras 2025 contará con la participación de creadores y colectivos que explorarán la relación entre el arte, la vida y la muerte. Entre ellos se encuentran Alina Kiliwa, artista del lettering; Dora Bartiloti, creadora multimedia; Rosa Landabur, artista escénica; el Colectivo Nephilas, especializado en performance y movimiento corporal; y Literata, un proyecto dedicado a la poesía y literatura contemporánea.

Este encuentro combina distintas disciplinas para generar un diálogo entre tradición y modernidad. Cada intervención está pensada como una forma de expresión que honra las costumbres mexicanas y las resignifica a través del arte.

El Xantolo Festival de Calaveras 2025 representa una oportunidad para disfrutar el Día de Muertos desde otra perspectiva: la de la creación y la reflexión. En Coyoacán, el arte se convierte en un puente simbólico entre los vivos y los muertos, y en un motivo más para redescubrir el valor cultural que distingue a México ante el mundo.