Gilmore Girls Holidays llega a Warner Bros. Studio Tour Hollywood: fechas y nuevas experiencias

Gilmore Girls Holidays llegará a Warner Bros. Studio Tour Hollywood del 12 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027, con cierre el 25 de diciembre. La propuesta sustituye al evento navideño Holidays Made Here y amplía la experiencia inspirada en Stars Hollow.

El evento recrea escenarios relacionados con Gilmore Girls, suma alimentos y bebidas temáticas, mercancía exclusiva y actividades basadas en momentos de la serie.

Para quienes viajen a Los Ángeles durante las fiestas, Gilmore Girls Holidays puede convertirse en algo adicional dentro de un itinerario por Hollywood.

¿Qué habrá en Gilmore Girls Holidays?

Entre las principales novedades está la recreación del apartamento de Luke, instalada en el plató 13 original donde se filmó la serie y realizada con referencias de producción.

También estará disponible el patio de graduación de Chilton School, ligado a una etapa importante en la historia de Rory Gilmore.

La finca Gilmore tendrá un recorrido ampliado y la propuesta incluirá la subasta de cestas de Rory, adaptada como cosa interactiva de temporada.

Warner Bros. Studio Tour Hollywood informó que anunciará más experiencias de Stars Hollow conforme se acerque la fecha de apertura.

Comida, bebidas y productos inspirados en Stars Hollow

Gilmore Girls Holidays también incluirá nuevas opciones gastronómicas.

Entre ellas aparecen los Chilaquiles Nachos de César, servidos en una gorra coleccionable de Luke’s colocada al revés.

La oferta suma un cubo de palomitas con forma de glorieta, además de batidos temáticos de Stars Hollow Creamery dedicados a Dean, Jess y Logan.

El Secret Bar tendrá bebidas como martini de tiramisú, la piña colada de menta “I Smell Snow” y un julepe de melocotón inspirado en Jackson.

Habrá mercancía exclusiva y apariciones especiales

Los visitantes también podrán encontrar una colaboración con Her Universe, con ropa y accesorios relacionados con la serie.

A esto se agregan dos nuevas miniaturas coleccionables de Department 56, inspiradas en la tienda de antigüedades de Kim y la escuela de ballet de Miss Patty.

Scott Patterson, quien interpretó a Luke Danes, tendrá apariciones especiales con podcasts en vivo y sesiones de fotografía con costo adicional.

¿Cuánto cuestan los boletos?

La entrada general para Gilmore Girls Holidays cuesta $79 dólares.

También existe un paquete de $124 dólares, que incluye acceso al evento y al Warner Bros. Studio Tour Hollywood. Con esta edición, Warner Bros. amplía la experiencia navideña para los seguidores de la serie con escenarios, comida, productos y actividades que toman como referencia la vida en Stars Hollow.