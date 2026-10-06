Samuráis, kimonos y arte japonés llegan a México: así será la exposición en el Museo de Antropología

Nuestro país se vestirá de fiesta al recibir una oferta cultural fuera de serie, Japón estará presente cuando el Museo Nacional de Antropología abra sus puertas a una exhibición histórica que proviene de este magnífico país.

La muestra

Es el resultado de un intercambio museístico consolidado. Tras el éxito de “México antiguo: mayas, aztecas y teotihuacanos” en Tokio, con más de 300 mil visitantes, el diálogo se invierte. Participan el INAH, el Museo Nacional de Tokio, la Embajada de Japón en México y la Fundación Japón, lo que garantiza una excelente curaduría y una narrativa pensada para un público amplio pero exigente.

Tesoros que no puedes perderte

La exposición reunirá alrededor de 120 piezas del Museo Nacional de Tokio, varias de ellas con un alto valor histórico y rara vez exhibidas fuera del país asiático:

El recorrido abarca más de 14 mil años de historia, organizados en seis núcleos temáticos que permiten comprender las distintas etapas de la cultura japonesa.

Entre las piezas más antiguas se encuentran cerámicas del periodo Jōmon, fundamentales para entender los primeros asentamientos humanos en el archipiélago y su temprano desarrollo simbólico.

A lo largo de la muestra aparecen esculturas budistas del siglo IX, que documentan la llegada del budismo a Japón y su convivencia con el sintoísmo, así como efigies funerarias que permiten leer los cambios sociales y espirituales de distintos periodos históricos.

La exposición también dedica un espacio relevante a la vida cotidiana y la estética, con kimonos y textiles del siglo XVIII, donde el diseño del vestir se presenta como un lenguaje visual cargado de códigos culturales.

Más adelante, las armaduras de samuráis de la era Edo se convierten en uno de los ejes más potentes de la muestra, tanto por su presencia visual como por el peso simbólico que representan en la historia japonesa.

La exposición no se limita al pasado: integra piezas que muestran cómo las técnicas tradicionales siguen vivas en la producción artística contemporánea, incluyendo jarrones de arte contemporáneo creados con técnicas antiguas en 1990.

Debes saber que algunas de las piezas forman parte del vasto legado cultural preservado por la familia imperial japonesa y el histórico clan Tokugawa. Ciertos objetos son tan antiguos que requieren restauración constante para mantener su pintura y forma.

¿Cuándo? Se espera que la exposición inicie en noviembre en el Museo Nacional de Antropología. No es solo una oportunidad para ver piezas excepcionales, sino para comprender cómo una cultura ha construido su identidad a lo largo del tiempo sin romper con su pasado.