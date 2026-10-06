¡Entérate! Water Lantern Festival: Miles de faroles por el Día de Muertos iluminarán el Lago de Chapultepec

Si te gusta vivir las celebraciones mexicanas te encantará saber que este año el Día de Muertos tendrá un atardecer radiante sobre el lago mayor de Chapultepec que conecta con una tradición asiática.

Gracias al Water Lantern Festival, que en esta ocasión fusionará raíces tailandesas con el profundo simbolismo mexicano. Te contamos todos los detalles para que la vivas el 30 de octubre.

Se inspira en el festival Yi Peng de Chiang Mai, en donde miles de farolillos se elevan al cielo para simbolizar buenos deseos y esperanza para el futuro.

Rituales transformados: El hermoso concepto se adaptará para honrar el Día de Muertos. En lugar de flotar en el cielo, los farolillos se colocarán sobre el agua, llevando mensajes personales para los seres queridos que han fallecido.

El evento presenta un espacio para la memoria, la despedida y los nuevos comienzos, que proviene de las raíces tailandesas y el simbolismo mexicano que celebra la vida y la muerte.

Conecta: El festival está diseñado como una pausa en el ritmo de la ciudad, invitando a los asistentes a reflexionar y compartir un momento colectivo. Un espacio para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.

La experiencia, estará compuesta de varias actividades:

El momento central del evento es el lanzamiento de farolillos. Se invitará a los asistentes a escribir un deseo, un agradecimiento, una reflexión o el nombre de una persona a quien deseen recordar. Los mensajes se colocarán a las linternas flotantes sostenibles equipadas con velas LED reutilizables, para crear un mar de luces en movimiento.

Diversión: Como para los mexicanos se ríen y celebran con la muerte habrá música en vivo durante toda la velada y una selecta opción de puestos con comida local

Entrada: El acceso será gratuito para que todos disfruten del escenario y la música. Pero para participar activamente en el deslizamiento de linternas, es necesario adquirir un kit, que tiene un costo de $430.00 pesos, y los boletos estarán disponibles, a través de Fever, el 8 de octubre a las 9:00 A.M.

Preventa: Si las adquieres el 7 de octubre a las 9:00 A.M. tendrás un descuento adicional del 15 %. Incluye todos los materiales para el ritual. Accesa a https://feverup.com/m/750197

Cuándo: 30, 31 de octubre y 1 de noviembre.

Dónde: Lago Mayor Bosque de Chapultepec, 2a Sección.

Evento sostenible

Los organizadores han tomado medidas para garantizar que el evento sea ambientalmente responsable. Las linternas están hechas de materiales sostenibles y utilizan velas LED reutilizables. Se planea una operación de limpieza después de cada sesión para retirar todos los elementos y proteger el Lago Mayor y sus alrededores.