Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido llega por primera vez a México: precios, ubicación y más

Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido llegará por primera vez a México con una propuesta nocturna que recrea escenas, criaturas y momentos del universo de Harry Potter y Animales Fantásticos.

La vivencia tendrá como sede el Parque Naucalli, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y propone un recorrido a pie por un espacio boscoso con efectos de luz, sonido, criaturas de tamaño real y actividades interactivas.

Después de pasar por 15 ciudades y recibir a más de 2 millones de visitantes, se suma ahora a Ciudad de México como uno de sus nuevos destinos.

¿Qué encontrarás en Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido?

Uno de los principales atractivos de Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido será el sendero nocturno, que incluirá más de 4 mil luces individuales.

Durante la visita, los asistentes encontrarán más de 20 criaturas mágicas de tamaño real, entre ellas hipogrifos, unicornios y nifflers.

También habrá seis momentos interactivos de hechizos, además de más de 15 recreaciones de escenas asociadas con las películas.

Uno de los momentos centrales será la posibilidad de conjurar un Patronus dentro del recorrido.

También contará con más de 50 opciones de comida y bebida, entre ellas productos temáticos, así como más de 100 artículos de mercancía exclusiva.

¿Cuánto dura la experiencia?

La duración estimada será de entre 60 y 90 minutos. La caminata a pie ocupará aproximadamente entre 45 y 75 minutos, aunque el tiempo total puede variar según las actividades y las pausas de cada visitante.

El evento acepta público de todas las edades, por lo que puede funcionar como un plan familiar o para seguidores de las películas.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Los boletos tendrán precios desde $350 pesos para adultos y $280 pesos para niños.

Se instalará en Parque Naucalli, ubicado en Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, Boulevares, Naucalpan de Juárez.

Antes de asistir, conviene considerar que gran parte del trayecto se realiza sobre un área boscosa y que el camino no cuenta con una superficie firme en todos sus tramos.

Una experiencia que combina cine, luz y efectos

Más que una exposición tradicional, Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido apuesta por la inmersión.

Los visitantes avanzan entre niebla, luces, sonidos y criaturas que remiten a escenas del mundo mágico. También existen espacios para tomar fotografías, probar alimentos temáticos y adquirir productos relacionados con la franquicia.

La propuesta busca que cada persona participe, en lugar de limitarse a observar piezas o escenografías.

Con su llegada a México, Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido suma una nueva opción dentro de la agenda de entretenimiento nocturno para quienes buscan una actividad temática vinculada con cine, fantasía y cultura pop.