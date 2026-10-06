San Patricio vive un milagro de luz

Esa catedral que quizá has visto muchas veces al pasar por la Quinta Avenida te mostrará una versión que nunca imaginaste gracias a LUMINISCENCE.

Te aseguramos que esta experiencia inmersiva que combina música en vivo, proyecciones digitales e historia en el corazón de Nueva York, tienes que incluirla en tus itinerarios al visitar el destino cosmopolita.

La elección del marco no es casual. San Patricio, es la catedral neogótica más grande de Norteamérica, concentra más de un siglo y medio de historia neoyorquina. Llamada “la locura de Hughes” debido a que fue iniciativa del arzobispo Hugues y se encontraba en un sitio apartado de la ciudad. Inaugurada en 1878, es un símbolo de la Quinta Avenida, con torres gemelas de más de 100 metros. Ha sido registrada como uno de los Lugares Históricos de la ciudad. Además, de recibir a 5 millones de visitantes anuales, también ha visto caminar entre sus pasillos a papas y presidentes, según cifras de NYC Tourism.

Un homenaje

LUMINISCENCE no añade una capa artificial al edificio, ni tampoco lo convierte en un parque temático; busca revelar lo que ya posee. Así lo expresó Romain Sarfati, cofundador de LOTCHI: “Cada elemento, del coro a las proyecciones ajustadas al milímetro, se concibe en clave de trascendencia”.

Hay un componente solidario que refuerza ese respeto por el legado: parte de cada entrada se destina a restaurar el órgano Kilgen, con más de 7.500 tubos que llevan casi un siglo sonando en la catedral. Así, el asistente no solo vive una experiencia irrepetible, sino que ayuda a que futuras generaciones puedan seguir escuchando la voz musical de San Patricio.

La transformación lumínica

12 proyectores láser mapean precisamente el interior de la catedral, transformando muros y bóvedas en un lienzo dinámico. La tecnología de mapeo de video 3D reproduce la arquitectura con precisión milimétrica, cada haz de luz está diseñado para resaltar la belleza existente de la catedral en sí, no para imponer decoraciones adicionales.

La experiencia sonora

Para añadirle mayor dramatismo, se enriquece con la narración del actor neoyorquino Jonathan Roumie y la interpretación musical de la Orquesta Luminiscence, junto a un coro en directo, dirigidos por Malcolm J. Merriweather.

El sistema de altavoces rodea a la audiencia, creando una sensación espacial de inmersión. El sonido utiliza un sistema de sonido envolvente 3D que se combina con la acústica natural de la catedral, haciendo que cada nota, cada voz y cada percusión parezcan viajar dentro del edificio.

2 propuestas

Puedes elegir entre dos ofertas:

LUMINISCENCE Live+: Experiencia prémium que incluye la orquesta y el coro interpretando la banda sonora totalmente en vivo.

LUMINISCENCE: Modalidad ágil que combina las proyecciones tridimensionales con la narración y música remasterizada en formato grabado.

Las funciones ya iniciaron este fin de semana y se presentarán hasta mediados de noviembre en días seleccionados, en dos horarios: 8:00 y 9:30 P.M. Lo ideal es que reserves con anticipación en luminiscence.com/new-york