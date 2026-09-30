Festival de jazz junto a la bahía en Annapolis

El histórico puerto de Maryland se alista para albergar dos fines de semana inolvidables donde el jazz, la historia y la cultura convergen a orillas de la bahía de Chesapeake.

Annapolis Jazz & Roots celebra su quinta edición del 6 al 15 de noviembre de 2026. A lo largo de dos fines de semana, despliega ocho escenarios en cinco barrios para lograr un recorrido por la música del Nuevo Mundo, desde las raíces indígenas y coloniales hasta el jazz contemporáneo. El tema de 2026 es New World Music: Centuries of Sound. La programación incluye espectáculos arraigados en la historia y la cultura, desde la época colonial hasta la actualidad.

Cronograma de actividades

Viernes 6 de noviembre: Gran inauguración en la Iglesia Episcopal de St. Luke con Muneer Nasser Band, celebrando la rica acústica del lugar y el legado de tres gigantes nacidos en 1926: John Coltrane, Miles Davis y Randy Weston.

Sábado 7 de noviembre: Sesión académica y musical en la biblioteca Eastport-Annapolis Neck con la vocalista Vanessa Racci explorando las aportaciones italianas al jazz, junto a una conferencia sobre la historia de la esclavitud en Maryland impartida por el historiador William Kelly. Presentación llena de energía del grupo afroperuano Perkutao en el histórico Peerless Rens Club, con opciones de comida y bebidas a la venta.

Domingo 8 de noviembre: Recital de música colonial en honor al general Lafayette interpretado con instrumentos de época por David y Ginger Hildebrand en la Iglesia Unitaria Universalista de Annapolis. Concierto estelar del vanguardista compositor y baterista Makaya McCraven en el Maryland Hall, fusionando la improvisación del jazz con producción de hip-hop e influencias globales.

Viernes 13 de noviembre: Emotivo tributo a Miles Davis a cargo del Superintendent’s Combo de la Academia Naval de los EE. UU. en la iglesia Eastport UM, dedicado a la memoria del voluntario cultural TEA Arthur.

El festival invita a pasear por calles arboladas, edificios centenarios y miradores de la bahía mientras se disfruta de la música en vivo bajo un contexto histórico. Ideal para amantes de la música o viajeros que buscan inmersiones en la cultura.