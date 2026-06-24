Fútbol 2026: Annie Leibovitz llega a la CDMX con una exposición que une historia, fútbol y fotografía

El Mundial ya se vive en distintos espacios de la Ciudad de México y uno de ellos es el Museo Nacional de Antropología. Desde el 9 de junio, el recinto alberga la exposición Fútbol 2026: Annie Leibovitz, una muestra que recorre parte del trabajo de una de las fotógrafas más reconocidas del mundo y su relación con el deporte más popular del planeta.

La exhibición reúne 130 fotografías y permanecerá abierta hasta el 30 de agosto de 2026 en la Sala A1 del museo. El recorrido incluye imágenes relacionadas con el Mundial de México 1986, así como retratos de figuras actuales y contemporáneas del fútbol como Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Alex Morgan y Guillermo Ochoa.

La llegada de Fútbol 2026: Annie Leibovitz coincide con la celebración del Mundial que organizan México, Estados Unidos y Canadá. En ese contexto, la muestra funciona como un puente entre dos momentos históricos del fútbol internacional separados por cuatro décadas.

La relación de Annie Leibovitz con el fútbol

La historia de Annie Leibovitz con este deporte comenzó en la década de 1980. Cuando México obtuvo la sede de la Copa del Mundo de 1986, la fotógrafa recibió el encargo de crear una narrativa visual que integrara la pasión futbolística con algunos de los escenarios culturales y arqueológicos más representativos del país.

Aquellas imágenes se convirtieron en parte de la memoria visual de una generación y ayudaron a consolidar su prestigio dentro de la fotografía deportiva y documental.

Durante la presentación de la exposición, Leibovitz explicó que en esta nueva etapa centró su atención en los protagonistas del juego.

“Quería captarlos en la cancha. Son héroes, hermanos de armas, poetas y un conjunto de seres humanos increíble”, señaló.

La fotografía de Pelé que marcó una época

Uno de los episodios más recordados de su carrera ocurrió en 1981, cuando realizó un retrato de Pelé que posteriormente alcanzó gran reconocimiento.

La sesión estuvo cerca de cancelarse debido a diferencias relacionadas con compromisos comerciales y patrocinadores deportivos. Sin embargo, la fotografía logró concretarse y terminó convirtiéndose en una de las imágenes más representativas de la leyenda brasileña.

La exposición puede visitarse de martes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas. La entrada general tiene un costo de $210 pesos. Mexicanos y residentes pagan $105 pesos, mientras que los domingos el acceso es gratuito.