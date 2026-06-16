¡Recuérdalo! 5 fan zones en la CDMX para disfrutar del Mundial de Fútbol 2026

El Mundial de Fútbol 2026 también se vive fuera del estadio, aquí en Ciudad capital se encuentran distintas fan zones para ver partidos, convivir con otros aficionados y disfrutar actividades relacionadas con el torneo.

Estos espacios tienen pantallas gigantes, comida, música, juegos y propuestas para distintos presupuestos. Si buscas dónde ver los partidos sin quedarte en casa, estas son cinco opciones en la CDMX.

1. Fan Fest del Zócalo

La fan zone oficial del Mundial 2026 se localiza en la plancha del Zócalo capitalino. Este espacio ofrece transmisiones de partidos, zona de juegos, gastronomía, activaciones de marca y venta de mercancía oficial.

El acceso está disponible desde ya y hasta el 19 de julio. Según el partido, las actividades comenzarán alrededor de las 11:00 y terminarán cerca de las 19:00 horas. Para los juegos de México la asistencia ha superado hasta el momento, las expectativas por lo que conviene llegar con varias horas de anticipación.

2. Fan Zone del Museo Anahuacalli

El Museo Anahuacalli también se suma al ambiente mundialista con transmisiones de partidos en su explanada. Además, ofrece activaciones, puntos de hidratación, alimentos mexicanos y una exposición fotográfica sobre el juego de pelota.

El acceso es gratis, pero no olvides que con registro previo en su sitio web debido al cupo limitado. Se ubica en Museo 150, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán.

3. Fan Zone Futlán

En el Parque Aztlán, dentro del Bosque de Chapultepec, está “Futlán de Banco Plata: Tierra de Fútbol”. Esta fan zone transmite 50 partidos de la Copa del Mundo con eventos gastronómicos, juegos y lucha libre.

La entrada al parque es gratis, pero el acceso a la fan zone requiere paquete Aztlán Plus. Los precios van de $488 a $1 mil 418 pesos, según la modalidad elegida. Está en Avenida de los Compositores, Bosque de Chapultepec Segunda Sección.

4.Fan Zone en Parque La Mexicana

“La Grada en La Mexicana” brinda transmisiones, dinámicas y actividades temáticas, incluidos partidos de la Selección Mexicana. Su ambiente es familiar, con comida, bebidas sin alcohol, música y retos de fútbol.

El acceso es gratis con registro previo mediante código QR disponible en la app oficial de Parque La Mexicana. La ubicación es Avenida Luis Barragán 505, Santa Fe.

5. Fan Zone Latin House

Latin House es una de las fan zones más cercanas al Estadio Ciudad de México. Se localiza en Foro Pedregal y cuenta con transmisiones, invitados especiales, conciertos, activaciones de marca y juegos.

El espacio es techado, una ventaja ante las lluvias de la temporada. El boleto cuesta $250 pesos más cargos por servicio; alimentos y bebidas se pagan aparte. La dirección es Avenida San Jerónimo 240, Coyoacán.

Con estas opciones, la CDMX ofrece espacios para vivir el Mundial de Fútbol 2026 con ambiente, comida y actividades para distintos tipos de aficionados.