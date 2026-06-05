Destinos tops para nómadas digitales en el Mundial

Entender el balance entre la asequibilidad y la conectividad será clave para comercializar paquetes de larga estancia para trabajadores remotos durante la justa histórica.

El auge del trabajo remoto transforma la Copa Mundial de la FIFA 2026 en una oportunidad de negocio única gracias a las estancias prolongadas. Un análisis de las 16 sedes elaborado por 2Oi revela que Toronto y Vancouver lideran la infraestructura digital para este tipo de turistas, mientras que los demás destinos sede tiene cosas por mejorar.

Un sector que entra al juego

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha mostrado tener una gran variedad de aristas que ha permitido diversificar el universo del turismo. Se perfila como el evento deportivo más visto de la historia con una proyección de 6 mil millones de espectadores globales. La fuerza laboral de los nómadas digitales tiene la flexibilidad para establecerse en una o varias sedes para combinar sus obligaciones laborales con la pasión del torneo. Imagínate, el estudio señala que el 80 % de los creativos con este perfil operan bajo esquemas remotos o híbridos. Por cierto, ellos consideran la interacción con la comunidad como una prioridad absoluta al vivir eventos en directo.

Canadá domina la cancha

Un riguroso estudio sobre las 16 metrópolis anfitrionas evaluó 10 indicadores clave de conectividad y habitabilidad para tele trabajadores. Los resultados del Índice de Trabajo Remoto colocan a Canadá como el ganador del partido, con Toronto como la mejor, para este tipo de viajeros al obtener una puntuación de 200 sobre 250. Vancouver, se colocó en el segundo lugar con 163.3 sobre 250. Ambas garantizan velocidades de internet óptimas, atención médica de alta calidad y un entorno blindado contra ciber amenazas en redes públicas.

Estados Unidos no suelta el balón

Sin embargo, muestra marcados contrastes:

Houston y Filadelfia son las mejores opciones de la Unión Americana, empatadas en el tercer sitio con 146.7 puntos de 250 gracias a su excelente relación calidad-precio en conectividad y vivienda.

Si el trotamundos prioriza la flexibilidad de cambiar de oficina constantemente, la región de Nueva York y Nueva Jersey es imbatible al registrar 266 centros de trabajo colaborativo.

En contraste, destinos tradicionales como Boston, Los Ángeles, el área de San Francisco o Seattle bajaron casillas debido a que no ofrecen alojamientos económicos a una distancia caminable de sus complejos deportivos, lo que incrementa los costos operativos.

Penalti para México

Las sedes de México se presentan en el mercado como una alternativa sumamente atractiva. Lamentablemente, no está a la altura en todos los segmentos. Veamos su desempeño en el reporte: