Fiebre futbolista del turismo mexicano

Para la industria, el turismo deportivo ya no es un nicho; es un jugador de primera división. De acuerdo con el último reporte de Booking.com, el viajero mexicano está redefiniendo sus prioridades financieras cuando de alentar a sus equipos se trata.

Mientras más de 80 mil personas llenaron el Estadio Ciudad de México para presenciar el partido inaugural de la Copa del Mundial entre los co anfitriones México y Sudáfrica, el panorama turístico sigue expectante ante una cantidad de variables que continúan registrándose y que cambiarán el resultado del tablero.

Análisis del panorama mexicano

En nuestro país la demanda aumenta a pesar de que las previsiones económicas siguen siendo mixtas, las cifras lo respaldan:

Crecimiento constante:

México muestra el crecimiento más constante en la intención de viajar internacionalmente entre las tres naciones anfitrionas, con un promedio de aproximadamente +0.11 puntos porcentuales interanuales desde enero de 2026. La CDMX se encuentra entre las metrópolis con mayor auge, de acuerdo con Travel Daily News.

Apuesta del gobierno:

La Secretaría de Turismo de México prevé aproximadamente 10 millones de turistas adicionales durante el mes que dura el torneo, de los cuales 3 millones están viajando a la CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Pronóstico conservador:

Por su parte, la calificadora Moody´s estima que la cifra de visitantes será más modesta, con 768 mil a las tres ciudades sedes; citando que los precios de los boletos son tres veces superiores a los de Qatar 2022, en conjunto con los elevados costos de las travesías. Aunque la FIFA señala que ha superado las expectativas en “un factor de 10 o más”, según Gianni Infantino, quien también argumentó que las entradas están a la par de otros grandes eventos deportivos del año.

Éxito confirmado:

A pesar de las perspectivas nacionales no tan favorables, la CDMX ya ha recibido 587 mil 474 turistas en la primera semana de actividades del Mundial, lo que representa un aumento del 21.1 % en comparación con el mismo período de 2025, de acuerdo con cifras de la agencia EFE.

El viajero mexicano a la cancha

Como los mexicanos son futboleros de corazón, no se detendrán y viajarán para ver sus partidos más allá de nuestras fronteras. De acuerdo con un reciente reporte de booking.com, así gastarán en esta temporada mundialista:

Pasaporte listo: El 73 % de los mexicanos iría al extranjero por su equipo favorito.

Previsión táctica: El 70 % aseguró sus reservas con al menos tres meses de anticipación.

El presupuesto en la cancha

Gasto premium: El 66 % invertirá más presupuesto en este viaje deportivo que en unas vacaciones comunes.

La cifra mágica: El gasto promedio considerado razonable es de $44 mil 210 pesos (incluye boletos, hotel y transporte).

Diferentes presupuestos: El 34 % planea gastar entre $20 mil y $40 mil pesos; el 21 % estira el presupuesto hasta los $60 mil pesos; y un 11 %, es decir, los VIP destinarán entre $60 mil y $80 mil pesos.

¿En qué gastarán?