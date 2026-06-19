El misterio de América conquista el Museo de Shanghai

El Museo de Shanghai transforma por completo sus instalaciones para albergar la mayor muestra arqueológica de civilizaciones mesoamericanas y andinas en Asia. Esta colosal exhibición inmersiva promete convertirse en el fenómeno cultural más importante de la temporada, atrayendo a miles de viajeros internacionales.

Un viaje al pasado

A partir del 9 de julio de 2026, el Museo de Shanghai dedicará la Plaza del Pueblo a una travesía histórica sin precedentes con la exposición “En la cima del árbol del mundo: Civilizaciones antiguas de América”. Esta ambiciosa puesta reúne cerca de 3 mil piezas arqueológicas excepcionales procedentes de México y Perú, distribuidas en 1 mil 129 grupos de objetos únicos. Las galerías se transforman en una experiencia inmersiva a lo largo de 10 mil metros cuadrados que transporta al público directamente a los paisajes de las Américas antiguas; inicia el recorrido con la recreación de un campo de maíz.

Poder mesoamericano

La primera sección de la muestra, denominada “Espacios sagrados: Civilizaciones del México Antiguo” se sumerge en los secretos de Mesoamérica. A través de esculturas monumentales, objetos rituales de gran valor espiritual y artefactos de la vida cotidiana, los asistentes exploran la estrecha relación entre los sistemas de creencias, el poder político y el arte. El diseño visual rinde homenaje a símbolos como: el jaguar, las pirámides y Quetzalcóatl la serpiente emplumada, permitiendo comprender a fondo el universo intelectual de estas sociedades.

Huellas de los Andes

La segunda mitad del recorrido se titula “Machu Picchu y los Imperios Dorados del Perú”. Compuesta por una exhibición de artefactos de oro y plata andinos más grande que haya pisado territorio chino. El itinerario traza el desarrollo de las sociedades a lo largo de la cordillera de los Andes, destacando el esplendor de las culturas prehispánicas peruanas. Los visitantes podrán admirar de cerca el impresionante trabajo de orfebrería y metalurgia que definió los sistemas sociales y espirituales de estas civilizaciones perdurables.

Logística

La exhibición permanecerá abierta hasta el 14 de noviembre de 2027, ofreciendo una ventana amplia para que los viajeros globales puedan planear una visita a la metrópolis china. Los accesos ya se encuentran disponibles en plataformas como trio.com o directamente en las taquillas del recinto de la Plaza del Pueblo.