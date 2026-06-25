National Mall, más activo que nunca en el verano

El icónico parque en el corazón de Washington, D.C., a menudo descrito como el Jardín de América por su importancia histórica y cultural, es el hogar de monumentos y museos importantes, que se extienden desde el Capitolio de los Estados Unidos hasta el Monumento de Lincoln.

Este verano será el epicentro de eventos e inauguraciones históricas. ¿Quieres conocerlas?

La Great American State Fair, del 25 de junio al 10 de julio

Concebida como el evento central del 250.º aniversario de Estados Unidos, contará con más de 150 exhibiciones de los 50 estados y los seis territorios estadounidenses, que mostrarán su cultura e historia, según informes de Fox News. Además, tendrá distritos temáticos dedicados a la tecnología, la agricultura, las fuerzas armadas, las artes y la exploración espacial. Por supuesto, habrá una noria, actuaciones de películas, exhibiciones aéreas militares. Será inaugurada por el presidente Trump y se ubicará entre la calle 14 y la calle 4; abriría todos los días a partir de las 10 de la mañana y el 4 de julio tendrá un horario extendido hasta la medianoche.

El Monumento a Lincoln, abrirá el 25 de julio por primera vez

Tras permanecer sin uso desde su finalización en 1922, esta cripta oculta se ha convertido en un nuevo museo con un espacio de exhibición de 1400 m2 con 122 columnas que fueron creadas para sostener la estructura del monumento que pesa 38 mil toneladas. Contará con exhibiciones interactivas sobre la construcción del monumento, su papel en la historia estadounidense y los derechos civiles, presentaciones multimedia y documentos históricos como la 13.ª Enmienda y la Proclamación de Emancipación. Abrirá a diario y en un horario de 9:00 a 21:00 horas por el verano; la entrada es gratuita, pero son necesarios boletos que se pueden obtener en el quiosco del Monumento a los Veteranos de Guerra de Corea.

El National Air and Space Museum, se mostrará renovado desde el 1 de julio

Celebrará su 50 aniversario con cinco galerías nuevas y otras dos más quedarán pendientes para el otoño. La transformación incluye exposiciones rediseñadas, infraestructura actualizada para proveer una mejor experiencia.

Las nuevas galerías son: