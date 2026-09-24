7 escalofriantes razones para vivir el Halloween en Central Florida este 2026

Entre septiembre y octubre, Central Florida cambia de ritmo con una agenda dedicada a Halloween y al otoño. La región reúne actividades para familias, casas del terror, laberintos de maíz, cine al aire libre, recorridos nocturnos y eventos con dulces y disfraces.

Para quienes planean un viaje a Florida durante estas fechas, hay opciones que van desde experiencias para niños hasta propuestas de terror. Estas siete alternativas muestran distintas formas de vivir la temporada en Central Florida.

1. Brick-or-Treat en LEGOLAND Florida Resort

LEGOLAND Florida Resort celebra Brick-or-Treat presenta Monster Party en fechas seleccionadas de septiembre y octubre.

Las familias pueden participar en trick-or-treating, espectáculos de temporada y encuentros con personajes LEGO con temática de monstruos. El acceso al evento está incluido con la entrada regular del parque durante las fechas programadas.

2. The Haunting of River Ranch

La experiencia incluye establos embrujados, senderos de miedo, zonas temáticas y espacios para fotografías. También hay puestos de comida y bebidas para completar la visita.

3. Festival de Otoño de Visit Central Florida

El 17 de octubre de 2026, el Welcome Center de Visit Central Florida organiza su Festival de Otoño de 9:00 a 12:00 horas.

El evento es gratuito y contempla entrega de dulces, pintacaritas, artes, manualidades y vendedores locales. Los disfraces están permitidos, por lo que funciona como una opción para familias con niños.

4. Festival de Otoño de Polk State College

El 10 de octubre, Polk State College realizará su festival anual en Winter Haven.

Más de 100 residentes, negocios y clubes universitarios participarán con puestos de arte, manualidades y productos de temporada. También habrá juegos, casas del terror, inflables y espectáculos. La jornada se llevará a cabo de 9:00 a 15:00 horas.

5. Laberinto de maíz Harvest Holler

El Harvest Holler Corn Maze, en Polk City, abre durante fines de semana a partir de septiembre.

La experiencia incluye un laberinto de maíz, paseos en carreta de heno, animales de granja y un huerto de calabazas. Su ubicación permite incluirlo en un recorrido por Lakeland, Winter Haven o Auburndale.

6. Recorridos de Halloween en Wonder House

Las visitas nocturnas en octubre incluyen historias de fantasmas, colecciones de curiosidades y recorridos de caza de espíritus dentro de una residencia de aproximadamente 530 metros cuadrados.

Esta alternativa muestra una cara distinta del Halloween en Central Florida, con una propuesta ligada a historia local y relatos de misterio.

7. Maratón de terror en Silver Moon Drive-In

El autocine Silver Moon Drive-In, en Lakeland, también se suma a la temporada.

El 4 de octubre a medianoche presenta Rocky Horror Live, mientras que el 17 de octubre a las 19:30 horas organiza un maratón de películas de Halloween.

La programación reúne títulos de culto, monstruos, vampiros y extraterrestres dentro de una experiencia de autocine.

Halloween también tiene opciones más tranquilas

La temporada en Central Florida no se limita al terror. Bok Tower Gardens, en Lake Wales, desarrolla actividades de otoño con programas educativos, talleres y eventos relacionados con abejas, mariposas y aves.

Con parques temáticos, festivales, cine, laberintos y recorridos nocturnos, Central Florida ofrece distintas formas de celebrar Halloween este 2026. La recomendación es revisar fechas, horarios y condiciones de acceso antes del viaje, ya que varios eventos operan solo durante ciertos fines de semana.