Messi llega a CDMX: Con su experiencia inmersiva, así es el recorrido del ídolo argentino

¿Eres fan de Lionel Messi? La Ciudad de México será sede de The Messi Experience, una experiencia interactiva única donde los aficionados podrán recorrer la vida del astro argentino, desde sus comienzos en Rosario hasta su histórica conquista de la Copa del Mundo, y sumergirse en los momentos que marcaron su carrera.

Pensada para toda la familia y co-creada por el propio Messi, la experiencia invita a los asistentes a crear su perfil y emprender un recorrido para descubrir la historia detrás de su trayectoria.

“Estoy muy contento de ser parte de este proyecto que permite a los fanáticos acercarse a mi recorrido dentro y fuera de la cancha. A lo largo de mi carrera, siempre me esforcé por inspirar y conectar con la gente a través de mi pasión por el fútbol. Esta experiencia les dará la oportunidad de revivir los momentos más inolvidables y sentir las emociones que marcaron mi camino», declaró Messi.

Durante el trayecto, los visitantes podrán buscar los 8 Balones de Oro escondidos, participar en juegos especiales y tomarse una selfie interactiva con Messi, convirtiéndose en parte de su historia.

¿Cómo es la experiencia inmersiva de Messi CDMX?

Los asistentes vivirán en primera persona una charla íntima con Messi en el vestuario, gracias a visuales 3D de realidad aumentada. Serán testigos de sus mayores triunfos con el Barcelona, sentirán el peso de sus frustraciones con la selección argentina y recorrerán el camino que lo llevó a levantar la Copa del Mundo.

Además, podrán participar en juegos interactivos: en Quizz, pondrán a prueba su conocimiento sobre la leyenda; en Dominio del Balón, combinarán mente y destreza para perfeccionar disparos imposibles y afinar la puntería; y en Tiki Taka, aprenderán a moverse con precisión, ocupando los espacios al estilo del fútbol de Guardiola.

Todo desarrollado en salas con proyecciones 360°, instalaciones multimedia y simuladores para entrenar como Messi.

¿Cuánto cuesta y dónde se ubica?

¿Te animas a vivirla? La experiencia se llevará a cabo en el Foro Polanco Moliere, ubicado en Av. Moliere 328, colonia Polanco I Sección, entre Palacio de Hierro Polanco y la plaza comercial Antara. Estará abierta de viernes a domingo, de 10:00 a.m. a 6:30 p.m., y cada espectáculo tiene una duración de 30 minutos. Cabe mencionar que la exhibición estará disponible hasta enero de 2026.

El costo de la entrada es de $550 pesos por persona, aunque también se puede adquirir el Fast Pass por $1,647 pesos, que permite acceso rápido a los juegos y retos de habilidad. Los boletos se pueden comprar en la página oficial de Ticketmaster.