¡Conoce! La experiencia inmersiva de la F1 en CDMX: ¿Cuándo es y cuánto cuesta?

No solo Sergio ‘Checo’ Pérez, uno de los pilotos mexicanos más influyentes, regresa a la Fórmula 1 en 2026, sino que la Ciudad de México también será sede de una de las vivencias más completas para los aficionados de la velocidad. En esta exhibición, podrán viajar al pasado, presente y futuro del Gran Premio.

Se trata de The Formula 1 Exhibition, una muestra oficial donde los verdaderos fanáticos encontrarán monoplazas originales, cosas interactivas y contenidos exclusivos que los sumergen en el fascinante mundo de la élite del automovilismo.

Tanto chicos como grandes podrán gozar de memorabilia única, entrevistas exclusivas, fotografías de archivo inéditas, así como de una experiencia inmersiva y cinematográfica con tecnología audiovisual de vanguardia.

¿Cómo será la experiencia inmersiva de la Fórmula 1?

Los aficionados podrán explorar coches históricos y la trayectoria de pilotos legendarios, y disfrutar de juegos interactivos. La exposición cuenta con siete salas únicas, diseñadas por artistas y comisarios galardonados, donde se puede descubrir la ingeniería de los monoplazas, revivir historias emocionantes y conocer secretos exclusivos detrás de bastidores de la Fórmula 1.

En la primera sala, titulada «La Pared de los Boxes«, los fanáticos tendrán acceso a videos e imágenes en 360° que narran los momentos más destacados en la historia del Gran Premio, desde sus primeras carreras y las rivalidades más intensas hasta los mejores rebases y otros eventos memorables.

En la galería «Érase una vez en la Fórmula 1» se exhibirán fotografías inéditas, autos históricos, contenido audiovisual y paneles interactivos con información, además de objetos originales como karts, trofeos, trajes y más. Por su parte, en el «Laboratorio de Diseño«, los visitantes podrán sumergirse en las fábricas de los equipos de la categoría y descubrir cómo se crean los monoplazas.

Mientras que en la sala «Pilotos y Duelos» los visitantes podrán conmemorar los pilotos más icónicos y exitosos, sus rivalidades y las carreras más emblemáticas. Podrán encontrar más de 100 cascos de todas las épocas, juegos interactivos y memorabilia.

En la sala «Sobrevivientes» se exhiben los restos del auto de Romain Grosjean, con el que tuvo su accidente en 2020 en Baréin, un hecho que generó un debate generalizado sobre la seguridad de los pilotos y los circuitos. Esta sección está dedicada a quienes, a lo largo de la historia, se han sacrificado para mejorar la seguridad en el deporte.

Por su parte, la sala «Héroes Caídos» rinde homenaje a los pilotos que han perdido trágicamente la vida en la búsqueda del éxito a lo largo de toda la historia de la Fórmula 1.

¿Cuánto cuesta y dónde será?

The Formula 1 Exhibition se llevará a cabo en Yama Punta Museo, ubicado en Av. División del Norte 3572, San Pablo Tepetlapa, en la alcaldía Coyoacán.

Los precios comienzan desde los $295 pesos por persona, aunque pueden variar si se incluyen actividades adicionales, como el simulador de carrera, o según el día de visita. La exhibición abrirá sus puertas al público a partir del viernes 20 de marzo.

Hasta el momento, no se ha informado por cuánto tiempo permanecerá en la Ciudad de México. Para más información, visita el sitio web de Fever