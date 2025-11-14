¡Súbete! Al tren de los mercados navideños 2025 en Italia

Si eres fan de la Navidad, debes sumergirte en esta experiencia épica, que no sólo te llevará a conocer algunos de los mejores mercados navideños de Italia, y te conducirá por nuevos lugares que ampliarán tu bagaje cultural.

Te aseguramos que será una travesía salpicada de la magia de estas fechas. Podrás abordar el Espresso Assisi Christmas Market Edition, todos los domingos a partir del inicio del período de adviento, que va desde el 30 de noviembre y hasta el 4 de enero de 2026; operado por FS Treni Turistici Italiani.

El recorrido inicia en Roma, por la mañana, transita por aproximadamente 200 a 250 kilómetros, tiene una duración de cuatro a cinco horas por trayecto, que incluye varias paradas con lapsos de tiempo para hacer compras y finaliza en Arezzo. Regresa por la tarde a Roma. Apto para familias o parejas y amigos. A bordo brinda servicio de bar que sirve bebidas y comidas ligeras, ambientado con la música navideña; cada pasajero recibirá un pequeño obsequio.

Es una excursión de un día, cuyo objetivo es brindar aventuras fuera de serie al mezclar el ambiente festivo de los mercados con panorámicas excepcionales que salen al paso al atravesar colinas, pueblos medievales cubiertos de motivos navideños, que se aprecian de la Toscana a Umbría.

La ruta

El itinerario fue creado para que los turistas puedan explorar los tradicionales mercados navideños de Italia, al mismo tiempo que disfrutan de vino caliente, castañas asadas, dulces tradicionales como el turrón y opciones gastronómicas de temporada como el panettone, típicas de cada pueblito. Por supuesto, también existe la oportunidad de comprar regalos.

Las paradas serán en:

Terni, la puerta de entrada a Umbría, te recibe con el mercado navideño en Piazza Europa . Los nacimientos de sus iglesias, también son excepcionales.

. Los nacimientos de sus iglesias, también son excepcionales. Spoleto, una ciudad medieval que adquiere mayor encanto con sus estrechas calles y sus Piazzas adornadas con luces. Durante todo el mes de diciembre hay diferentes actividades navideñas.

Foligno, ofrecerá una variedad de iniciativas como las instalaciones de luz, conciertos y nacimientos que iluminan la ciudad con la magia navideña.

Spello, se convierte en un paraíso medieval-invernal por sus flores. A pesar de que su mercado navideño es pequeño te encantará.

Asís, ubicada en una colina, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en su mercado encontrarás nacimientos y artesanías. Podrás visitar la casa de Papá Noel en el Palazzo Monte Frumentario.

Perugia, es la capital de la región de Umbría, es ideal para una dulce cata de chocolates. Su mercado subterráneo de la Rocca Paolina es excepcional, pues los artesanos se ubican dentro de sus bóvedas y túneles.

Arezzo, se convierte en una villa navideña con el ambiente único de la Aldea Tirolesa, el mercado con cabañas de madera más grande de la Toscana, por ello la parada aquí es de varias horas. Encontrarás delicias de temporada, antigüedades y artesanías. Las proyecciones de la Luz de la Navidad, en los monumentos, es fastuosa.

Las reservas, actualmente tienen una promoción del 25 % de descuento, pero está limitada a un número de plazas. Por ello, lo ideal es reservar lo más pronto posible.