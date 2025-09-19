Alístate para The Messi Experience en la CDMX, ¿dónde es y cuánto cuesta?

La Ciudad de México recibe uno de los eventos más esperados por los fanáticos del fútbol: The Messi Experience. Más que una exposición, se trata de un recorrido inmersivo que narra la vida y carrera de Lionel Messi, desde sus inicios en Rosario hasta su consagración como campeón del mundo en Qatar 2022.

La experiencia busca acercar al público a los momentos más emblemáticos de “La Pulga” a través de tecnología de última generación y una propuesta museográfica que combina emoción, historia e interactividad.

¿Qué ofrece The Messi Experience?

Durante el recorrido de aproximadamente 75 minutos, los asistentes pueden disfrutar de distintas áreas diseñadas para sentir la grandeza del futbolista argentino:

Proyecciones 360°: Pantallas gigantes muestran goles, títulos y jugadas memorables con imágenes en alta definición.

Interactividad con tecnología: Realidad aumentada y hologramas permiten compartir momentos con Messi en escenarios clave de su carrera.

Trofeos y memorabilia: Exhibición de camisetas, objetos personales y la réplica de la Copa del Mundo 2022.

Fotografías icónicas: Una galería que recorre desde su niñez hasta la cima del fútbol.

Zona Gamer: Simuladores y videojuegos invitan a recrear sus jugadas más famosas.

Relatos exclusivos: Historias que muestran esfuerzo, disciplina y perseverancia.

Escenarios temáticos: Espacios ambientados como Rosario, el Camp Nou y el Estadio Lusail.

Un detalle importante es que tanto videos como fotografías están permitidos, lo que convierte cada momento en una oportunidad para guardar un recuerdo personal.

¿Dónde se encuentra y cuánto cuesta?

The Messi Experience se presenta en Foro Polanco, ubicado en Av. Moliere 328, Polanco, Ciudad de México. Estará disponible únicamente por tres meses, lo que convierte a este evento en una oportunidad limitada para los aficionados.

El costo del boleto general es de $1 mil 003 pesos, mientras que la entrada Fast Pass supera los $1 mil 600 pesos, ofreciendo acceso preferente y reducción en los tiempos de espera.

Una vivencia para todas las edades

El evento está diseñado para que familias, amigos y fanáticos vivan de cerca la historia de Messi en un ambiente accesible y emocionante. La experiencia no impone límite de tiempo de permanencia, por lo que los visitantes pueden recorrer cada sala a su propio ritmo. Más que una exposición, es un homenaje a la pasión, la perseverancia y al sueño de un niño que alcanzó la cima del fútbol mundial.