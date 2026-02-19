Chicago es el lugar para dar el sí en 2026

Chicago se corona como el destino líder para el segmento de bodas tras obtener 25 galardones en los Best of Weddings de The Knot, basados en 800 mil reseñas auténticas.

Si ya recibiste el anillo de bodas y aún no sabes dónde será el evento tan esperado, tienes que decidirte por esta ciudad, que se ha consolidado como “el lugar” para decir “sí quiero” frente a tu amado, amigos y familiares.

El voto de calidad

Parejas reales seleccionaron en los premios Best of Weddings Winners 2026 de The Knot, una plataforma líder en planificación de bodas, que posicionan 25 lugares de Chicago entre los mejores para realizar un enlace matrimonial, con una calificación de 4.5 estrellas o superior. Lo que subraya el creciente estatus de la ciudad como un centro para bodas que combina el encanto histórico, la elegancia moderna y la energía urbana.

El proceso de selección

Para hacerse acreedor a los galardones no hay un panel formal o jurado. Los premios se basan únicamente en reseñas auténticas de parejas comprometidas o recién casadas que contrataron a los proveedores y envían sus calificaciones a través de la plataforma de The Knot. Los ganadores son seleccionados a través de un algoritmo que trabaja sobre volumen, calidad y actualidad de las reseñas. Así que, como te podrás dar cuenta, está garantizado que los premios reflejan experiencias reales y son el resultado de un consenso colectivo.

Los mejores venues

No importa cuáles sean tus preferencias: un escenario natural, algo muy exclusivo o una joya escondida, es seguro que Chicago lo tiene para hacer de tu fiesta un día muy especial.

A continuación sólo algunos de los más destacados:

Stan Mansion, en Logan Square, es el favorito que data de la década de 1920, ha sido restaurado lo que le ha permitido recuperar su esplendor original de la Edad Dorada. Su jardín privado y el salón de baile le brindarán una atmósfera majestuosa a tu boda.

¿Por qué lo amaron?: Brinda una sensación de ser transportado fuera de una gran urbe u es elogiado por su inclusividad cultural.

The Walden, en West Town, para parejas que buscan un ambiente más moderno, pero salpicado con el encanto industrial de Chicago marcado por techos de vigas arqueadas, ladrillos y enormes ventanales que inundan el lugar con luz.

¿Por qué lo amaron?: Cuenta con un servicio completo, es decir, puedes contar con la planificación y catering propios. Atributos que otorgan relajación a las parejas.

River Roast, en River North, brinda vistas emblemáticas de la ciudad, ya que está situado frente al río Chicago. Aunque la construcción se encuentra en un edificio histórico, su interior es muy contemporáneo.

¿Por qué lo amaron?: El menú creado por el chef es realmente un poema culinario, además del pintoresco fondo del río.

Chicago History Museum, en Lincoln Park, ¿quién no quisiera que su boda fuera en un sitio tan emblemático? De hecho, ha sido galardonado en 18 ocasiones, por su arquitectura de estilo georgiano y la exuberante vegetación de Lincoln Park, que hacen que el ambiente parezca a una finca privada.

¿Por qué lo amaron?: Es el sitio ideal para que se sienta como una experiencia del Chicago por excelencia.

The Arbory, en West Town, un favorito relativamente nuevo que ha sido condecorado en cinco ocasiones. El escenario es inigualable, un almacén de madera con 100 años de antigüedad convertido en un loft con jardín secreto.

¿Por qué lo amaron?: Su combinación de texturas de madera vintage mezcladas con exuberante vegetación interior que ofrecen un escape mental.