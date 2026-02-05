¿Suiza? No, es Bosques de Monterreal en Coahuila ¡Conoce este hotel!

En plena Sierra de Arteaga, a solo 45 minutos de Saltillo, se encuentra Bosques de Monterreal, un desarrollo turístico que cambió la percepción de los paisajes del norte de México. Rodeado de bosques de coníferas y montañas, este centro vacacional se convierte en una opción recurrente para quienes buscan naturaleza, actividades al aire libre y clima de montaña sin salir del país.

Uno de los mayores atractivos de este espacio es la posibilidad de practicar ski y snowboard durante todo el año. Gracias a su infraestructura especializada, el complejo ofrece estas actividades los 365 días, algo poco común en México. Durante la temporada invernal, el paisaje se cubre de nieve y genera una postal que recuerda a los Alpes europeos, razón por la que muchos lo comparan con destinos de Suiza.

El desarrollo abarca cerca de 1 mil 200 hectáreas y cuenta con una oferta amplia de actividades recreativas. Los visitantes pueden realizar paseos a caballo, caminatas guiadas, rappel, renta de cuatrimotos y recorridos por senderos naturales. También hay tirolesa, canchas deportivas y una alberca techada climatizada, lo que permite disfrutar del destino en cualquier época del año.

Bosques de Monterreal, cabañas estilo suizo

Alberga además el campo de golf más alto de México. Es de nueve hoyos par 68, se localiza a 2 mil 900 metros sobre el nivel del mar y se extiende en un área de 15 hectáreas, con un lago artificial que forma parte del recorrido. Combina deporte y vistas abiertas de la sierra, lo que atrae tanto a jugadores experimentados como a visitantes ocasionales.

El hospedaje se ofrece en cabañas estilo suizo, equipadas para estancias familiares o escapadas de fin de semana. Estas construcciones mantienen una estética alpina y facilitan el contacto directo con el entorno natural. La propuesta se complementa con la oferta gastronómica del restaurante La Casa Club de Ski, donde se sirven platillos locales en un ambiente de montaña.

Bosques de Monterreal se consolidó como un destino distinto en Coahuila, ideal para quienes buscan paisajes boscosos, clima frío y actividades al aire libre en un mismo lugar.