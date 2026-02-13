Top 3 cafeterías más instagrameables en CDMX para visitar en 2026

En la Ciudad de México existen innumerables cafeterías y restaurantes donde se puede disfrutar de una tarde placentera. Sin embargo, algunos rincones secretos de la capital ofrecen espacios instagrameables que se pueden visitar en pareja, con amigos o en familia.

Con panorámicas impresionantes de la ciudad, entornos naturales, un menú delicioso con pasteles, cafés y un amplio surtido de bebidas, en INVERTOUR te presentamos tres cafeterías encantadoras para vivir un día extraordinario.

Café Mirador Émile

El Monumento a la Revolución alberga una de las cafeterías más atractivas de toda la urbe. Se trata del Café Mirador Émile, un lugar con más de 50 metros de altura, con una vista panorámica de 360° de la capital, ideal para pasar una tarde memorable admirando el paisaje. Para acceder es necesario adquirir un boleto de entrada, con un costo de $150 pesos y $130 para estudiantes.

Al ingresar, se puede elegir cualquier mesa distribuida en la terraza. El menú incluye opciones clásicas de café, que se pueden acompañar con crepas dulces, panqués caseros o galletas. También hay ensaladas y, para quienes buscan algo diferente, cócteles sin alcohol, perfectos para gozar un fin de semana. Ubicación: Monumento a la Revolución, Av. de la República, alcaldía Cuauhtémoc.

Proscenio Café

Otra alternativa para gozar de una vista que conecta con la naturaleza es Proscenio Café, un tesoro oculto en el Jardín Escénico de Chapultepec. Desde aquí se pueden admirar paisajes únicos, un lago impresionante, áreas para picnic y centros culturales, siendo ideal para conversar y pasar un rato agradable.

El establecimiento cuenta con café, pan recién horneado diariamente y una selección de platos sencillos y reconfortantes. El gasto promedio por persona es de aproximadamente $100 pesos si solo se consume café y pan. El local permanece abierto todos los días, excepto los martes, de 8:00 a 21:00 horas. Ubicación: Paseo de la Reforma 111, Bosque de Chapultepec I Sección.

Finca Don Porfirio

Una de las cafeterías más emblemáticas de la capital es Finca Don Porfirio, donde los visitantes tienen vistas excepcionales al Palacio de Bellas Artes. Ubicada en la terraza de la tienda Sears sobre Avenida Juárez, con un menú variado de cafés, como cappuccino Baileys, latte de mazapán, chocolate rojo o chocolatín. También hay postres irresistibles, como tartas de frutos rojos, cheesecake, pastelitos y opciones saladas, como croissants con jamón y queso o molletes con chorizo español.

Este lugar abre de 8:00 a 21:00 horas, con un tiempo máximo en la terraza de 40 minutos, por lo que se recomienda aprovechar al máximo la experiencia. Ubicación: Av. Juárez 14, Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.