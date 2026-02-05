Enlightenment en la CDMX: ¿Dónde está el show de luz y sonido de Vivaldi?

La Ciudad de México suma una nueva experiencia cultural con Enlightenment, un espectáculo de luz y sonido que reinterpreta Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi a través de proyecciones inmersivas. Esta propuesta llega de la mano de Eonarium y se presenta en un recinto histórico que aporta un valor especial al montaje: la Iglesia de la Sagrada Familia, ubicada en el corazón de la colonia Roma.

Enlightenment ofrece un recorrido visual por la primavera, el verano, el otoño y el invierno mediante video mapping y efectos lumínicos que se integran con la arquitectura del templo. Las imágenes se adaptan a muros, techos y vitrales, lo que permite que la música de Vivaldi se perciba desde una dimensión distinta, sin perder el carácter clásico de la obra.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 30 minutos, tiempo suficiente para disfrutar una actividad concentrada y accesible para todo tipo de público. Se trata de un plan ideal para familias, parejas o grupos de amigos que buscan una algo cultural distinto dentro de la CDMX. La organización permite elegir asiento al momento de comprar los boletos, con la opción de disfrutar el show desde puffs colocados estratégicamente para tener buena visibilidad del recinto.

Enlightenment en la CDMX

La sede de Enlightenment es la Parroquia de la Sagrada Familia, localizada en Puebla 144, colonia Roma Norte. Este espacio religioso, conocido por su valor arquitectónico, se transforma en un escenario visual sin alterar su esencia. La combinación entre patrimonio y tecnología es uno de los elementos que definen esta propuesta.

Las funciones comenzaron a partir del 15 de febrero y los horarios se seleccionan directamente al momento de la compra. El precio de los boletos inicia desde 225 pesos, lo que convierte a Enlightenment en una alternativa accesible dentro de la agenda cultural de la ciudad. El recinto cuenta con accesibilidad para personas con movilidad reducida y el evento está abierto a todas las edades, con la recomendación de que los menores permanezcan sentados durante la función.

Además de asistir, existe la opción de adquirir tarjetas regalo, pensadas para quienes desean obsequiar una experiencia cultural diferente. Con Enlightenment, la música clásica, la luz y el espacio histórico se unen en una propuesta que amplía la oferta de espectáculos inmersivos en la CDMX.