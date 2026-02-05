¡Cásate! En las bodas de chocolate

Sí, el amor esta en el aire y puedes entrar a este ambiente romántico y casarte si es tu deseo pero lo puedes hacer de una forma original y simbólica en ¡las bodas de chocolate, en el Museo del Chocolate!

Toma nota, las bodas de chocolate en el MUCHO – Museo del Chocolate – en CDMX son experiencias simbólicas y prehispánicas disponibles durante todo este mes, parece loco, pero más bien será una forma divertida que puedes disfrutar con tu amor.

Fechas: Del 12 al 16, 19 al 23, y 26 al 28 de febrero.

Lugar: MUCHO Museo del Chocolate, Milán 45, Col. Juárez, CDMX.

Qué incluye:

Entrada al museo y recorrido guiado sobre el cacao.

Ceremonia tradicional con molienda de cacao en metate, simbolizando el esfuerzo compartido.

Intercambio de anillos de chocolate (basados en moldes de la histórica fábrica La Cubana de 1872).

Brindis con bebida de cacao en jícaras.

Certificado de matrimonio simbólico.

Reservaciones: Es necesario agendar al correo [email protected].

Esta actividad, que retoma rituales prehispánicos enfocados en la fertilidad y la unión, es una alternativa original para parejas, celebrando aniversarios o compromisos sin validez legal pero no deja de ser tan romántico!