¡Cásate! En las bodas de chocolate
Sí, el amor esta en el aire y puedes entrar a este ambiente romántico y casarte si es tu deseo pero lo puedes hacer de una forma original y simbólica en ¡las bodas de chocolate, en el Museo del Chocolate!
Toma nota, las bodas de chocolate en el MUCHO – Museo del Chocolate – en CDMX son experiencias simbólicas y prehispánicas disponibles durante todo este mes, parece loco, pero más bien será una forma divertida que puedes disfrutar con tu amor.
- Fechas: Del 12 al 16, 19 al 23, y 26 al 28 de febrero.
- Lugar: MUCHO Museo del Chocolate, Milán 45, Col. Juárez, CDMX.
Qué incluye:
- Entrada al museo y recorrido guiado sobre el cacao.
- Ceremonia tradicional con molienda de cacao en metate, simbolizando el esfuerzo compartido.
- Intercambio de anillos de chocolate (basados en moldes de la histórica fábrica La Cubana de 1872).
- Brindis con bebida de cacao en jícaras.
- Certificado de matrimonio simbólico.
Reservaciones: Es necesario agendar al correo [email protected].
Esta actividad, que retoma rituales prehispánicos enfocados en la fertilidad y la unión, es una alternativa original para parejas, celebrando aniversarios o compromisos sin validez legal pero no deja de ser tan romántico!