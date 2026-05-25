Experiencia inmersiva de Panini en la CDMX: Este es el costo y así te registras

La experiencia inmersiva de Panini ya abrió sus puertas en la Ciudad de México como parte del ambiente previo al Mundial de la Copa FIFA 2026. Este espacio reúne actividades relacionadas con futbol, coleccionismo y dinámicas para quienes siguen la tradición de llenar álbumes mundialistas.

Inició el 15 de mayo y estará disponible hasta el domingo 14 de junio. Su propuesta combina juegos, zonas temáticas y espacios para intercambiar o comprar estampas, en un momento donde el álbum oficial volvió a despertar interés entre aficionados.

¿Qué hay en la experiencia inmersiva de Panini?

Está dedicada al Mundial 2026 y permite a los visitantes participar en distintas actividades. Uno de sus principales atractivos es el intercambio de estampas, ideal para quienes buscan completar su álbum.

Además, el recorrido incluye retas de futbolito, videojuegos, zonas de destreza y espacios para tomar fotografías. También existe un área llamada MyPanini, donde los asistentes pueden crear sus propias estampas.

Otro punto destacado es el museo con álbumes mundialistas de distintas ediciones. Esta zona funciona como un recorrido por la historia del coleccionismo y permite recordar cómo cambió este producto con el paso de los torneos.

La experiencia también cuenta con cortes de pelo y una zona de mercancía, donde se venden vasos, termos y figuras coleccionables.

¿Dónde está y en qué horario abre?

La experiencia inmersiva de Panini se ubica en Avenida Insurgentes Sur 1731, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

El horario de visita es de martes a domingo, de 11:00 a 21:00 horas. El último acceso se permite a las 19:00 horas, por lo que conviene organizar la visita con anticipación.

¿Cuánto cuesta entrar y cómo registrarse?

Para ingresar, es necesario comprar al menos $2 mil 500 pesos en productos Panini. Con ese monto se otorgan dos boletos para la experiencia.

Después de la compra, los asistentes deben registrarse en el sitio paninifwc26mexico.mx. En el formulario se solicita nombre, correo, folio del ticket y una fotografía del comprobante. El paso final es elegir fecha y horario de visita.

La experiencia inmersiva de Panini se suma a los planes futboleros en CDMX antes del Mundial. Para quienes coleccionan estampas o buscan una actividad temática, este espacio ofrece una opción con juegos, fotos y recuerdos ligados al torneo.