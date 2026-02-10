El desafiante sweat jetting

El sweat jetting se posiciona como la tendencia disruptiva del turismo activo en 2026, transformando los viajes de fitness en retos de alto rendimiento en destinos fabulosos. Anuncia que los trotmundos están sustituyendo el relax por actividades de alto impacto.

Algunos dicen que ha llegado para desbancar al set-jetting, pero se trata de algo totalmente diferente. Fue identificada por el Trendcast 2026 de Tripadvisor, basándose en información obtenida de datos de búsqueda, reservas, comportamientos y comentarios de los usuarios de la plataforma. Reafirma que los viajeros planifican en torno a experiencias, e incluso quieren alcanzar metas personales.

Pocas palabras y mucha acción

El sweat jetting se define como el acto de viajar, específicamente, para participar en actividades físicas de alto rendimiento. No se trata de acudir todos los días al gimnasio del hotel, para no olvidarse de la rutina fitness, más bien se centra en intensidad y retos.

Es una evolución de los viajes activos como las mara-cations y race-cations, que giran en torno a maratones o cosas al aire libre, que han roto récords, como en el caso del Maratón de Chicago, que registró un aumento de 300 % de visitantes. Mientras que Boston incrementó en un 228 % y Berlín en un 222 %.

Los expertos de Tripadvisor analizaron más de mil millones de búsquedas y detectaron que los trotamundos cambiaron la relajación frente a la playa por sesiones de cardio en la naturaleza, para ir más allá de sus límites, con la meta de regresar más fuertes y con mayor capacidad aeróbica de la que tenían al partir.

Retos de la travesía

Desafío : La motivación central de la salida es mejorar sus marcas personales en lugares impresionantes que los reten a ir más allá, mientras exploran.

: La motivación central de la salida es mejorar sus marcas personales en lugares impresionantes que los reten a ir más allá, mientras exploran. Alto impacto : Se centra en optimizar su resistencia a través de aventuras al aire libre como caminar en senderos de montaña, recorrer caminos sinuosos en bicicleta, nadar en ríos o mares impresionantes, carreras de ultradistancia o escalar picos impresionantes.

: Se centra en optimizar su resistencia a través de aventuras al aire libre como caminar en senderos de montaña, recorrer caminos sinuosos en bicicleta, nadar en ríos o mares impresionantes, carreras de ultradistancia o escalar picos impresionantes. Eventos en el horizonte : Planificados alrededor de maratones o carreras.

: Planificados alrededor de maratones o carreras. Compatibles: Pueden ser hazañas efectuadas con un grupo de amigos o familia, lo que es un mayor incentivo.

Para lograr el éxito

Hay que tomar algunos detalles en cuenta para disfrutar plenamente del sweat jetting:

Los itinerarios deben ajustarse al nivel físico y la actividad favorita.

Es posible apostar por correr una carrera, recorrer rutas épicas en bicicleta o afrontar retos como nadar en mar abierto. Se sugiere realizarlos con expertos guías y de ser posible un coach que esté monitoreando constantemente, para evitar cualquier percance en la medida de lo posible.

Escenarios

Châtillon-sur-Chalaronne, Ain, Francia: 26 de abril, Maratón Bresse Dombes.

China: 1 de mayo, Great Wall of China Marathon.

Barcelona – París: 27 de junio al 20 de julio, Le Loop Ride 2026, para ciclistas.

Chicago: 22-23 de agosto, Triatlón de Chicago, urbano.

Petra: 5 de septiembre, Running26 Petra Desert Marathon 2026.

Phuket: 14-15 de noviembre, Laguna Phuket Triathlon.

Con el sweat jetting, los aventureros buscan sudar en lugar de estar sentados; viene a confirmar que continúa la transformación en la forma en que se planifican los viajes este 2026.