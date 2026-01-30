Viajes de calidad en pareja

Si quieres pasar tiempo de calidad en pareja, un viaje es una opción única en destinos como Curaçao, Maui y Las Coloradas que harán que florezca aún más el amor.

¿Sabías que en la definición de tiempo de calidad, las salidas tienen un papel preponderante para ayudar a las personas a reconectar con sus seres queridos? Un estudio desarrollado por Hyatt y Wakefield Research, detectó que 82 % de las personas sienten que no pasan tiempo suficiente con ellos, lo que sugiere su necesidad de profundizar sus conexiones. Mientras que un 62 % de los encuestados afirma que viajar es tiempo de calidad, para estar con la pareja o la familia.

3 opciones

Así que si estás listo para recuperar el tiempo perdido, ¿qué tal si te animas a llevar a tu pareja a un escape en la playa? Ideal por la perfecta intimidad que pueden ofrecer acompañados de divertidas aventuras y paisajes excepcionales. Selecciona entre nuestras sugerencias:

El encanto caribeño de Curaçao

Presume de sus playas con efervescentes aguas turquesa, en su abanico de opciones están: Mambo Beach, si les gusta un ambiente animado con música. Jan Thiel Beach, ofrece descanso frente al mar y restaurantes excepcionales. Grote Knip, los cautivará con sus paisajes espectaculares. Playa Lagun, dejará que aprecies a las tortugas marinas que se acercan a la orilla del mar. Playa Kalki es ideal para bucear y esnorquelear.

Las aventuras pueden comenzar al surcar los mares en una moto acuática o un tour a bordo de un tuk-tuk o una caminata en el Parque Nacional Shete Boka con picnic incluido.

La tropical Maui

Este paraíso hawaiano alberga selvas tropicales, cascadas espectaculares, cráteres volcánicos y playas doradas para que renueven sus votos de amor. Apta para parejas que sienten fluir la adrenalina. Las opciones van desde un vuelo en helicóptero para admirar sus selvas tropicales y cascadas. Realizar un maravilloso recorrido a Hana, donde encontrarás una de las playas más bonitas de la zona, Hamoa Beach y el Pi´ilanihale Heiau, el Parque Estatal Wai’anapanapa, las cascadas de Twin Falls y el jardín botánico Garden of Eden.

Ver el amanecer en la cima del volcán, inactivo, Haleakalā los conectará nuevamente con la naturaleza. Febrero es el mes ideal para el avistamiento de ballenas jorobadas a bordo de un barco. Para cerrar el día con broche de oro, disfruten del atardecer en la bahía de Kapalua.

La magia de Las Coloradas

Sin lugar a dudas, se toparán con uno de los paisajes más singulares del planeta, sus famosos lagos salados y rosados, rodeados de manglares y playas tranquilas. Este color tan singular es producto de la alta concentración de sal y algas que crean ese efecto surrealista rosa brillante. Un tour en bicicleta los llevará a sitios únicos para tomar fotos excepcionales con un fondo de esta tonalidad. Una experiencia fuera de serie para San Valentín.

Los amantes de la vida silvestre se sentirán en un paraíso mientras realizan un tour VIP que los llevará por los lagos rosados y la ría Lagartos, e incluso les permitirá adentrarse entre manglares para observar aves y vida silvestre. Lo mejor, febrero es un mes ideal para ver flamencos.