Los 4 mejores destinos con piscinas en Asia

El verano de 2026 trae consigo un aumento de las temperaturas, por ello, las albercas y lugares rodeados de playa marcan las pautas en reserva. La plataforma digital Agoda informa que el uso del filtro de búsqueda «alojamientos con piscina» se multiplicó por 26 entre mediados de marzo y mayo, superando por completo los registros del inicio de año.

Así que si estás planeando una escapada centrada en el ocio y el descanso junto al mar y albercas, el Sudeste Asiático concentra las mejores opciones del mundo, según datos del ranking de Agoda. Descubre los cuatro destinos que cumplen la premisa a cabalidad:

1- Bali, Indonesia: Se consolida como el líder absoluto de la lista gracias a su espectacular oferta de villas privadas y resorts con piscinas infinitas.

Qué más ofrece: Apuesta por unas clases de surf para dominar las olas en Batu Bolong, el corazón de Canggu. Ahora que, si prefieres un plan más relajado, elige una excursión a la isla de Nusa Penida para realizar esnórquel en Kelingking Beach. Si te encanta la calma, relájate en las playas de Padang Padang o Sanur.

Hospedaje: Bulgari Resort Bali, situado en un acantilado de 150 m sobre el océano Índico que mezcla un estilo italiano con la arquitectura tradicional balines; te cautivará su piscina de borde infinito.

2- Kuala Lumpur, Malasia: La joya urbana donde los rascacielos compiten por ofrecer las mejores piscinas en terrazas con vistas al horizonte.

Qué más ofrece: Disfruta de su diversidad étnica y visita las Cuevas de Batu, un santuario hindú dentro de enormes cuevas calizas con una estatua dorada de Lord Murugan de 42.7 metros; el templo de Thean Hou, de origen chino, es uno de los más grandes del sudeste asiático, decorado con miles de farolillos. Te sorprenderá su Aquaria KLCC, de clase mundial, ubicado debajo del centro de convenciones que alberga un túnel submarino de 90 metros con tiburones y tortugas.

Hospedaje: Four Seasons Hotel Kuala Lumpur, ubicado en el corazón del triángulo de oro de la ciudad, justo al lado de las torres Petronas; brinda un servicio ultrapersonalizado. Su piscina infinita en el piso siete regala una de las vistas más impresionantes de la ciudad.

3- Manila, Filipinas: Una metrópoli que combina sofisticación con complejos hoteleros diseñados para el descanso.

Qué más ofrece: Recorre su antigua ciudad amurallada a bordo de una bambike (bicicleta de bambú). Para disfrutar de la gastronomía local, visita el barrio Binondo (chino), ideal para un tour de comida callejera. A unas tres horas en auto encontrarás la isla de Nasugbu conocida por sus columnas griegas sobre el acantilado, que te invitará a bucear en sus arrecifes de coral.

Hospedaje: Conrad Manila te espera con su arquitectura vanguardista inspirada en los barcos que cruzan la bahía, entre tiendas de diseño y restaurantes de primer nivel. Su piscina principal con forma de coral te cautivará y es ideal para ver el atardecer con un cocktail en mano.

4- Phuket, Tailandia: El paraíso tropical por excelencia, donde las albercas de los hoteles parecen fundirse directamente con el mar de Andamán.

Qué más ofrece: Para los amantes de la adrenalina es posible practicar parasailing y deslizarse en motos acuáticas en la playa de Patong. También puedes dirigirte a las colinas para dominar maravillosos escenarios en la tirolesa de Flying Hanuman. Para un día sereno, dirígete a playa Freedom que está protegida por una densa jungla y es ideal para navegar en kayak o realizar paddle surf en sus aguas tranquilas alejadas del bullicio.

Hospedaje: Amanpuri, enclavado en una península privada rodeada de palmeras de coco y el mar de Andamán. Su majestuosa piscina de 27 metros, rodeada de una escalinata de piedra y pabellones de madera, refleja la majestuosidad de los antiguos templos tailandeses.